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23.08.2020 09:00
Рубрика: Экономика

В Индии готовы закупать российские технологии

Текст: Светлана Ментюкова
Технологии и инновации могут стать самыми перспективными позициями российского экспорта в Индию, как для крупных холдингов, так и для малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

"В условиях стремительного развития инфраструктуры в Индии, в том числе аэропортов, портов, автомобильных дорог, линейных объектов (трубопроводов и газопроводов), растет потребность в части обеспечения и контроля безопасности на указанных объектах. Высоким спросом пользуются системы видеонаблюдения, сканирования и распознавания, системы на основе искусственного интеллекта", - рассказал Александр Рыбас.

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По его словам, при строительстве крупных объектов, востребованы сопутствующие технологии, в том числе, интегрированные системы связи и автоматики, системы спутниковой навигации, проектирование подводной робототехники и нефтедобывающих платформ.

В качестве примера успешной работы он привел опыт российской компании "Цифра", которая работает над созданием "цифрового карьера" на угольном разрезе Пакри Барвади (штат Джаркханд, оператор шахт - Thriveni Earthmovers). "Планируется, что "Цифра" поставит и установит необходимое оборудование, а также будет управлять системой и обучать местный персонал в течение года", - уточнил торгпред.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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У крупного бизнеса, без учета сырьевых и горнорудных компаний, интерес может вызвать область судостроения. По словам Александра Рыбаса, в связи с развитием внутренних водных путей и прибрежного судоходства, индийская сторона сейчас проявляет повышенный интерес к строительству энергоэффективных грузовых, пассажирских, научно-исследовательских судов, развитию портовой инфраструктуры, в том числе мультимодальных терминалов.

По данным Федеральной таможенной службы, доля Индии во внешнеторговом обороте России в 1 полугодии 2020 года составила 1,5% - 16 место в общем российском товарообороте. Доля Индии в экспорте России за этот период составила 1,47%, в импорте - 1,56%. Общий объем товарооборота России с Индией за первое полугодие текущего года в денежном выражении составил $4 млрд.

Полный текст интервью с торгпредом России в Индии Александром Рыбасом читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика ВЭД

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