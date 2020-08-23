В Иране учебный год начнется раньше срока

Традиционно новый учебный год в Исламской Республике начинается 1 мехра, в первый день осени по иранскому календарю. В этот году он выпадает на 22 сентября, однако местное министерство образования выступило с инициативой о начале учебного процесса 5 сентября. В ведомстве считают, что перенос открытия школ на более ранний срок позволит компенсировать ученикам учебный процесс, досрочно прерванный в Иране в марте этого года из-за начавшейся в стране эпидемии коронавирусной инфекции.

Однако главный вопрос, которым сейчас задаются все без исключения родители и учащиеся, будут ли в текущем году занятия проводиться в обычном режиме или дистанционно. Министерство здравоохранения убеждено, что с учетом сохраняющегося высокого уровня заболеваемости COVID-19 в столице Ирана учебный процесс должен проходить исключительно в режиме онлайн. Окончательное решение пока не принято, но власти города склонны прислушаться к рекомендациям минздрава.

Исключение будет сделано лишь для первоклассников, которым разрешат посещать школу первые одну-две недели для установления эмоциональной связи с учителем и первоначального знакомства с учебным процессом. При этом обучение будет проходить с соблюдением всех медицинских протоколов, а в классе должно находиться не более десяти первоклашек. В остальных провинциях Ирана вопрос о формате получения школьного образования в текущем учебном году отдан на откуп местным администрациям.

Перспектива обучения в дистанционном режиме вызывает недовольство у многих иранцев. В частности, речь идет о жителях сельских районов и отдаленных населенных пунктов Ирана, где интернет-сигнал очень слабый или доступ во всемирную сеть вообще отсутствует. Кроме того, онлайн-образование несет еще и финансовые издержки, так как доступ к безлимитному интернет-трафику в Иране имеют не все.