Новости

Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам 19:30
Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера 19:19
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Москве 18:58
Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19 18:37
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце лета 18:29
Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив" 18:23
В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
До начала нового учебного года в Испании остается всего пара недель, но никто в стране не дал четкого ответа, что ждет школьников в сентябре. В министерстве образования заверяют, что занятия начнутся по расписанию.
Директор одной из мадридских школ сеньор Гонсало Инклан с помощником лично измеряет расстояние между партами. Фото: GettyImages Директор одной из мадридских школ сеньор Гонсало Инклан с помощником лично измеряет расстояние между партами. Фото: GettyImages
Директор одной из мадридских школ сеньор Гонсало Инклан с помощником лично измеряет расстояние между партами. Фото: GettyImages

Школы должны обеспечить расстояние в два метра между учениками. Для этого они могут использовать все подходящие для занятий помещения, в том числе библиотеки, спортивные залы, столовые. Если места для всех не хватит, приоритет отдается младшим классам, а учеников старших рекомендовано перевести на смешанную систему обучения.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
В Испании вводят штрафы до 600 тысяч евро за нарушение санитарных мер

Также предполагается сократить до 15 человек максимальное количество учеников в классе (в них бывает и по 50 детей), а группы изолировать друг от друга. В большинстве автономий согласны с идеей разделения учеников на группы, но дальше мнения разделились. Где-то хотят увеличить размер групп с 15 до 25 человек, сократить обязательную дистанцию между учениками с двух до полутора и даже до метра (а то и вообще отказаться от этого требования), разрешить не носить маски в классе. Стоит отметить, что, после того как школы перешли в марте на дистанционное обучение, оказалось, что 15 процентов детей в Испании не имеют технической возможности выйти на связь с учителями из дома. При очном обучении социальное различие нивелируется. "Это единственный способ гарантировать равные возможности", - отмечает глава Мадридской федерации ассоциаций родителей Мари Кармен Морильяс.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции