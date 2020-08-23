До начала нового учебного года в Испании остается всего пара недель, но никто в стране не дал четкого ответа, что ждет школьников в сентябре. В министерстве образования заверяют, что занятия начнутся по расписанию.

Школы должны обеспечить расстояние в два метра между учениками. Для этого они могут использовать все подходящие для занятий помещения, в том числе библиотеки, спортивные залы, столовые. Если места для всех не хватит, приоритет отдается младшим классам, а учеников старших рекомендовано перевести на смешанную систему обучения.

Также предполагается сократить до 15 человек максимальное количество учеников в классе (в них бывает и по 50 детей), а группы изолировать друг от друга. В большинстве автономий согласны с идеей разделения учеников на группы, но дальше мнения разделились. Где-то хотят увеличить размер групп с 15 до 25 человек, сократить обязательную дистанцию между учениками с двух до полутора и даже до метра (а то и вообще отказаться от этого требования), разрешить не носить маски в классе. Стоит отметить, что, после того как школы перешли в марте на дистанционное обучение, оказалось, что 15 процентов детей в Испании не имеют технической возможности выйти на связь с учителями из дома. При очном обучении социальное различие нивелируется. "Это единственный способ гарантировать равные возможности", - отмечает глава Мадридской федерации ассоциаций родителей Мари Кармен Морильяс.