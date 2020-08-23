Итальянские власти не намерены смещать дату начала занятий, запланированную на 14 сентября. Об этом заявила министр образования страны Лучия Адзолина.

Минздрав Италии, совместно с регионами, изучает возможность закупки экспресс-тестов для школ. Исследования будут проводить "при возникновении подозрений". При этом, как поясняет Corriere della Sera, лимитированный бюджет не позволяет организовать измерение температуры при входе в школу, поэтому эту обязанность планируется возложить на родителей. Отмечается также, что при проявлении симптомов у ученика его должны будут изолировать в одном из помещений школы, а затем передать в руки отца или матери, которые, в свою очередь, обязаны обратиться за консультацией к семейному врачу.

Кроме того, расписание занятий предполагается изменить таким образом, чтобы учащиеся из разных классов меньше пересекались друг с другом. Не исключается также введение обучения в две смены. Самих же школьников пересадят за одноместные парты. Правда, из-за слишком поздно объявленного тендера они появятся в классах не раньше октября-ноября. Для того чтобы как-то выйти из этой неловкой ситуации, в некоторых школах на севере страны ученики решили сделать себе подарок к началу занятий, самостоятельно смастерив антивирусные парты.

Решение о том, должны ли школьники и студенты Италии носить маски в классах и аудиториях во время занятий, принималось в муках. Как объяснил координатор научно-технического комитета Агостино Миоццо, для посещения школьных занятий ученики старше шести лет будут обязаны использовать маски. Единственным исключением станут дети, имеющие неврологические или психологические проблемы. При этом власти обещают выделить на нужды муниципальных школ 11 миллионов масок и 170 тыс. литров антисептика.

Для французской ребятни новый учебный год начнется 1 сентября, когда всем им предстоит снова переступить школьный порог. Об этом со всей определенностью заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер. Тем самым он поставил точку в дебатах в обществе, особенно среди части профобъединений учителей и родительских организаций, которые настаивали на переносе сроков начала занятий из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране. Министр считает, что ситуация под контролем, а очное обучение, когда школьники имеют возможность напрямую общаться с учителями и между собой, "как никогда важно в нынешних условиях".

В некоторых школах на севере Италии ученики решили к началу занятий самостоятельно смастерить себе антивирусные парты

При этом возвращение за парты будет сопровождаться серьезными мерами антиковидной безопасности. Так, школьникам в возрасте от 11 лет и старше предписано ношение масок на протяжении всех часов, проведенных в стенах учебного заведения, где бы они ни находились: в классах, в коридорах, библиотеке, столовой, а также во дворе во время перемены. То же самое касается преподавательского состава и технических работников. В начальных классах маски не обязательны, но учителям они рекомендованы в тех случаях, когда трудно соблюсти социальную дистанцию. Преподавателям маски (по две в день) предоставит минобразования, учеников ими обеспечивают родители. Вводятся строгие меры гигиены, и в первую очередь мытье рук, при явке в школу, перед посещением столовой и сразу по приходе домой. Обязательно проветривание классных помещений. Будет проводиться обработка полов, дезинфекция всех поверхностей и предметов, к которым прикасаются ученики и преподаватели (парты, столы, дверные ручки и т.д.). На тот случай, если нынешняя тенденция расползания COVID-19 сохранится, разработаны два сценария, но оба не общенационального, а локального охвата. При "очень активном" распространении коронавируса в конкретной местности школы там станут закрывать, а детей переводить на удаленное обучение. При "умеренно активном" распространении протоколом предусмотрены занятия смешанные - очные и на удаленке. Одновременно местным властям предложат предоставить школам дополнительные помещения для того, чтобы в классах было, скажем, не по 30 учеников, а в два раза меньше.