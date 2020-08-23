На Апеннинах зафиксирован антирекорд по заражению коронавирусом. Впервые за три месяца число инфицированных за сутки перешло психологическую отметку в тысячу человек, а индекс заражения во многих регионах приблизился к единице, что само по себе уже является опасным звоночком.

Ситуация усугубляется тем, что на этот раз больше всего случаев выявлено в столичном регионе Лацио, который до сегодняшнего дня не входил в число лидеров по заражению вирусом. Обозреватели убеждены, что "второй волной" Италия целиком и полностью обязана отпускному сезону.

Так, применительно к Лацио около 60 процентов случаев являются "завозными" из стран Европы (Испании, Мальты, Франции и Украины), а 45 процентов - на совести Сардинии, на курортах которой возникли вспышки заболевания в связи с открывшимися дискотеками и ночными клубами. В тот момент, когда страна должна, казалось, объединиться и выступить единым фронтом, губернаторы северных и южных регионов Италии оказались по разные стороны баррикад. Так, категорически против закрытия передвижения внутри Италии высказались главы северных Эмилии-Романьи и Лигурии Стефано Боначчини и Джованни Тоти, по мнению которых на данном этапе в таких ограничениях нет нужды. В то время, как на юге, напротив, говорят о необходимости ограничительных мер. Правительство пока держит нейтралитет, анонсировав возможность введения так называемых "мини красных зон", которые, как ожидается, позволят, вовремя изолировать появление новых очагов заражения.