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23.08.2020 21:17
Рубрика: Культура

Вперед в прошлое

В МХАТ им. Горького обнаружили клад
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
МХАТ им. Горького уже в сентябре готов открыть свои двери. Но зрителей встретят не только премьерами, а еще и обновленным интерьером - в здании продолжается реконструкция, которая внезапно преподнесла сюрприз и самим театралам.
Сезон откроют 17 сентября музыкальным спектаклем "Красный Моцарт". Фото: www.mxat-teatr.ru Сезон откроют 17 сентября музыкальным спектаклем "Красный Моцарт". Фото: www.mxat-teatr.ru
Сезон откроют 17 сентября музыкальным спектаклем "Красный Моцарт". Фото: www.mxat-teatr.ru

Это - раритетная акустическая система, которая была установлена при открытии театра в 1973 году. Сотни динамиков обнаружили совершенно случайно, меняя кресла в зрительном зале, - они были спрятаны под сиденьями, а сверху накрыты паркетом. Как это ни удивительно, но о существовании этого чуда техники никто не догадывался. И вместо объемного звука (в советское время зал театра проектировали как уникальный акустический объект) был самый обычный - идущий из двух колонок.

Фото: GettyImages
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Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков подчеркивает: эта находка только подтверждает, что в свое время театр создавался как одно из самых современных сооружений.

- Наверное, мы одни из немногих театров, которые продолжают работать на настоящих ламповых усилителях. Когда-то это было невероятно дорого и технически сложно. Потом было старомодно, а сейчас снова наступает момент, когда эту аппаратуру может себе позволить только любитель хай-энда, - рассказал он.

Советскую акустическую систему уже оценили профессионалы. По словам звукорежиссера Кирилла Пустовойта, звук у нее очень мягкий.

- В отличие от современных акустических систем, которые выдают большую мощность, у нас театральный такой звук, приятненький, - отметил он.

Оставлять такой клад без дела не собираются - динамики уже полностью готовы к работе и зазвучат в новом сезоне.

Сезон откроют 17 сентября музыкальным спектаклем "Красный Моцарт". Авторы - драматург Дмитрий Минчёнок, режиссер Рената Сотириади и легендарный художник-сценограф Борис Краснов - поднимают вопрос о взаимоотношениях власти и культуры. И воссоздают на сцене эсоветский "Голливуд", где живут озвученные песнями Дунаевского персонажи. Спектакль приурочен к двум датам: 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти Исаака Дунаевского.

Следующая премьера - "Холодное сердце" Вильгельма Гауфа 27 сентября. Это детский спектакль, который режиссер Олеся Невмержицкая поставит по архивной постановке "Сокровища Петера".

Фото: Вера Черенева/РГ
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В декабре театр покажет "Лавра" по роману Евгения Вололазкина. Премьера - 10, 11 и 12 декабря. Также в декабре на Большой сцене представят реконструкцию спектакля "Вишневый сад".

Первой премьерой 2021 года будет спектакль по пьесе Александра Островского "Лес" в постановке Виктора Крамера. Счастливцева и Несчастливцева сыграют Андрей Мерзликин и Леонид Ярмольник.

Всего же у театра запланировано рекордное количество премьер - 20.

- Это огромные планы, можно сказать, беспрецедентные. Это сознательный шаг, сознательный план, сложившийся в том числе как реакция на пандемию. Мы оказались этим летом перед выбором: либо мы все начинаем отодвигать на более поздний срок, либо выполняем те обязательства, которые взяли в прошлом сезоне. Мы выбрали второй путь, - рассказал Эдуард Бояков.

Культура Театр Драматический театр

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