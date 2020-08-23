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23.08.2020 19:17
Рубрика: Происшествия

Кандидат из военных

В Мосгорсуде может появиться новый председатель
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.
Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда/ТАСС Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда/ТАСС
Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда/ТАСС

Заседание коллегии проходило в пятницу утром за закрытыми дверями, а сам действующий председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын присутствовал на нем по видео-конференц-связи. Не прошло и 10 минут, как коллегия огласила свое решение - рекомендовать Птицына Михаила Юрьевича на должность председателя Московского городского суда.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала заявление об отставке

Согласно докладу ВККС, Птицын в 1992 году закончил закончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности правоведение и имеет 27-летний стаж в судебной системе. Он полковник юстиции, судья первого квалификационного класса, кандидат юридических наук, имеет ведомственные награды.

Южный окружной военный суд, который до 2019 года был Северо-Кавказским, под руководством Михаила Птицына, рассматривал ряд резонансных дел, многие из которых связаны с терроризмом и бандитизмом. Так, в производстве суда были дела членов банды киллеров Аслана Гагиева, известного в криминальных кругах как Джако, а также дело бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. А еще Южный окружной суд рассматривал дело Олега Сенцова о подготовке терактов в Крыму и другие не менее известные дела.

Действующий председатель Ольга Егорова свою кандидатуру на конкурс не выставляла. Как, впрочем, не было на конкурсе ВККС и других претендентов, кроме Птицына, который заявил свою кандидатуру в июле. Егорова возглавляет столичный суд с 2000 года. Последний раз она была переназначена на должность указом президента от 25 октября 2014 года. То есть ее полномочия истекают в конце октября.

Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет. За полгода до окончания срока полномочий действующего председателя объявляется конкурс на замещение его вакантной должности. После положительного утверждения ВККС кандидатура претендента должна пройти согласование в кадровой комиссии при президенте РФ и только после этого может быть утверждена указом главы государства.

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