В отдаленных регионах стартовало досрочное голосование

Единый день голосования начался в воскресенье в нескольких регионах России. Первыми на избирательные участки пришли жители Магаданской области, Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а именно те из них, кто проживает в труднодоступных местностях, служит в воинских частях или входит в состав экипажей судов, персонала полярных или метеостанций.

Законодательство предписывает проводить этот вид досрочного голосования не ранее чем за 20 дней до основной даты, то есть в этом году - с 23 августа. Региональные комиссии вправе устанавливать более поздние сроки, исходя из ситуации на местах. Так, например, избирком Республики Коми, где выбирают и главу субъекта, и весь состав Госсовета, начнет "досрочку" с 28 августа, в Иркутской области жители отдаленных районов смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы с 29 августа, а в Архангельской - с 25 августа.

Право провести "досрочку" за 20 дней до основной даты выборов дано всем регионам России, но пользуются им немногие. Как рассказала "Российской газете" секретарь ЦИК России Майя Гришина, "это ограниченное число субъектов, действительно "севера", где есть полярные станции, горные метеолаборатории, реально отдаленные точки с небольшим количеством избирателей".

В этом году такой вид голосования проведут в 8 регионах. По данным Центризбиркома, это Республика Коми, Пермский и Камчатский края, Архангельская, Магаданская, Иркутская области, а также Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В таком голосовании, как правило, принимает участие очень небольшое число россиян. К примеру, в прошлом году на выборах главы Сахалина досрочно проголосовали чуть более 0,5% от общего числа избирателей региона, а за кандидатов в губернаторы Забайкалья - 0,46%. Тем не менее, избиркомы будут обеспечивать реализацию избирательных прав граждан, несмотря на затратность процесса.

"Это десятые доли процента, но нам каждый голос ценен", - отметила Майя Гришина. Альтернативы классической "досрочке" пока нет. "Мы об этом часто говорим, ищем новые формы. Возможно, когда там будет хорошо с интернет-связью, можно будет применять дистанционное голосование. Но это дело будущего. Пока у нас достаточно большие затраты по этому голосованию, потому что приходится задействовать для избирательных комиссий самолеты, вертолеты, вездеходный транспорт", - добавила она.

Большинство россиян примет участие в Едином дне голосования в основную дату - 13 сентября. В тех регионах, где выбирают губернаторов или весь состав законодательного собрания, предусмотрены дополнительные дни - 11 и 12 сентября. Это 18 субъектов, где пройдут прямые выборы высших должностных лиц, и 11 регионов, в которых проголосуют за депутатов местных парламентов. В те же сроки состоятся довыборы в Госдуму по четырем округам (в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях).

Продлить срок голосования вправе еще десять регионов, где назначены дополнительные выборы в заксобрания, но не все их них пока воспользовались этой возможностью.

Для тех россиян, кто живет не по месту регистрации, действует система "Мобильный избиратель", с помощью которой можно внести свое имя в списки на любом удобном участке. Заявления принимаются с 29 июля по 8 сентября. По данным ЦИК, обработано уже более 37 тысяч обращений.

В Москве 13 сентября откроется 30 цифровых участков, где смогут отдать свои голоса жители других регионов. Попасть в списки можно также через систему "Мобильный избиратель". По сравнению с прошлым годом функционал цифровых терминалов расширен. С их помощью можно будет принять участие уже не в двух, а в трех видах выборов: депутатов Госдумы, губернаторов и членов региональных законодательных собраний. Последняя опция - новшество нынешней кампании.

Со следующего года Единый день голосования пройдет уже по другим правилам, которые российский парламент принял этим летом. В частности, комиссии всех уровней смогут проводить голосование в течение трех дней. В новой редакции закона об основных гарантиях избирательных прав указано, что если избирком принимает решение о трехдневном голосовании, то досрочное не проводится.

Как пояснила Майя Гришина, ограничение касается не всех видов "досрочки", а только тех, которые проводятся в помещениях избиркомов. В труднодоступные места, на суда, полярные станции и т.д. комиссии по-прежнему будут выезжать на самолетах, вертолетах и вездеходах.