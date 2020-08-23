В отдаленных регионах стартовало досрочное голосование

Новости

TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 09:46
Рубрика: Власть

В отдаленных регионах стартовало досрочное голосование

Текст: Галина Мисливская
Единый день голосования начался в воскресенье в нескольких регионах России. Первыми на избирательные участки пришли жители Магаданской области, Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а именно те из них, кто проживает в труднодоступных местностях, служит в воинских частях или входит в состав экипажей судов, персонала полярных или метеостанций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Завершилась регистрация кандидатов на выборах в регионах

Законодательство предписывает проводить этот вид досрочного голосования не ранее чем за 20 дней до основной даты, то есть в этом году - с 23 августа. Региональные комиссии вправе устанавливать более поздние сроки, исходя из ситуации на местах. Так, например, избирком Республики Коми, где выбирают и главу субъекта, и весь состав Госсовета, начнет "досрочку" с 28 августа, в Иркутской области жители отдаленных районов смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы с 29 августа, а в Архангельской - с 25 августа.

Право провести "досрочку" за 20 дней до основной даты выборов дано всем регионам России, но пользуются им немногие. Как рассказала "Российской газете" секретарь ЦИК России Майя Гришина, "это ограниченное число субъектов, действительно "севера", где есть полярные станции, горные метеолаборатории, реально отдаленные точки с небольшим количеством избирателей".

В этом году такой вид голосования проведут в 8 регионах. По данным Центризбиркома, это Республика Коми, Пермский и Камчатский края, Архангельская, Магаданская, Иркутская области, а также Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В таком голосовании, как правило, принимает участие очень небольшое число россиян. К примеру, в прошлом году на выборах главы Сахалина досрочно проголосовали чуть более 0,5% от общего числа избирателей региона, а за кандидатов в губернаторы Забайкалья - 0,46%. Тем не менее, избиркомы будут обеспечивать реализацию избирательных прав граждан, несмотря на затратность процесса.

"Это десятые доли процента, но нам каждый голос ценен", - отметила Майя Гришина. Альтернативы классической "досрочке" пока нет. "Мы об этом часто говорим, ищем новые формы. Возможно, когда там будет хорошо с интернет-связью, можно будет применять дистанционное голосование. Но это дело будущего. Пока у нас достаточно большие затраты по этому голосованию, потому что приходится задействовать для избирательных комиссий самолеты, вертолеты, вездеходный транспорт", - добавила она.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах

Большинство россиян примет участие в Едином дне голосования в основную дату - 13 сентября. В тех регионах, где выбирают губернаторов или весь состав законодательного собрания, предусмотрены дополнительные дни - 11 и 12 сентября. Это 18 субъектов, где пройдут прямые выборы высших должностных лиц, и 11 регионов, в которых проголосуют за депутатов местных парламентов. В те же сроки состоятся довыборы в Госдуму по четырем округам (в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях).

Продлить срок голосования вправе еще десять регионов, где назначены дополнительные выборы в заксобрания, но не все их них пока воспользовались этой возможностью.

Для тех россиян, кто живет не по месту регистрации, действует система "Мобильный избиратель", с помощью которой можно внести свое имя в списки на любом удобном участке. Заявления принимаются с 29 июля по 8 сентября. По данным ЦИК, обработано уже более 37 тысяч обращений.

В Москве 13 сентября откроется 30 цифровых участков, где смогут отдать свои голоса жители других регионов. Попасть в списки можно также через систему "Мобильный избиратель". По сравнению с прошлым годом функционал цифровых терминалов расширен. С их помощью можно будет принять участие уже не в двух, а в трех видах выборов: депутатов Госдумы, губернаторов и членов региональных законодательных собраний. Последняя опция - новшество нынешней кампании.

Со следующего года Единый день голосования пройдет уже по другим правилам, которые российский парламент принял этим летом. В частности, комиссии всех уровней смогут проводить голосование в течение трех дней. В новой редакции закона об основных гарантиях избирательных прав указано, что если избирком принимает решение о трехдневном голосовании, то досрочное не проводится.

Как пояснила Майя Гришина, ограничение касается не всех видов "досрочки", а только тех, которые проводятся в помещениях избиркомов. В труднодоступные места, на суда, полярные станции и т.д. комиссии по-прежнему будут выезжать на самолетах, вертолетах и вездеходах.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Магаданская область ДФО Камчатский край УрФО ЯНАО СЗФО Республика Коми ПФО Пермский край Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг