С первого сентября польские ученики вернутся за парты, но учиться они будут по новым правилам. По каким? Этого пока что не знают ни родители, ни учителя.

На сегодняшний день в Польше исходят из того, что учеба будет проходить в очном формате. Страна поделена на условные "красную", "желтую" и "зеленую" эпидемические зоны, в каждой из которых, начиная с 1 сентября, будет действовать определенный режим. Для "желтой" и "красной" зон - от закупки защитных лицевых экранов для всех учеников до перехода на дистанционное обучение. Мама варшавского первоклассника Даниэля рассказала "РГ", что в их будущей школе 1 сентября классы поделят на потоки, каждый из которых начнет учебу в разное время. "Первые и восьмые классы пойдут в восемь утра, а в 9.30 уже идет следующий поток. К этому времени нас не должно быть ни во дворе, ни, тем более, в здании школы. В секретариате мне сказали, что в этом году не будет традиционного торжественного концерта-поздравления для первоклассников в актовом зале, на котором собираются все классы.

Кроме того, родителям запретили входить в школу. Исключение будет сделано только 1 сентября, но лишь для тех, чьи дети идут в первый класс. Так что мы сможем зайти в школу вместе с детьми, но только в масках и перчатках. Мы познакомимся с учителем, он нам расскажет, как мы будем учиться. Пока что есть разные версии. Не исключено, что учеников поделят на потоки по десять человек. Но сотрудница секретариата школы призналась мне, что они сами еще не знают, как будет выглядеть учебный процесс и сколько времени он продлится в очном режиме". Известно только, что на уроках маски детям не нужны, а вот на переменах, в раздевалках и в столовой желательны.