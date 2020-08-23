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23.08.2020 23:18
Рубрика: В мире

В Портленде снова вспыхнули столкновения манифестантов и полиции

Текст: Максим Макарычев

В американском Портленде в ночь на воскресенье снова вспыхнули ожесточенные столкновения манифестантов и полиции.

Фото: EPA/STEPHEN BRASHEAR
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Полиция Портленда заявила, что в течение ночи арестовала 14 человек после того, как манифестанты бросали в стражей порядка камни, бутылки и надутые шары с краской. Полиция была вынуждена вмешаться в ожесточенные драки между чернокожими, протестующими против расизма, и демонстрантами правого толка, которые перекрыли центр города днем в субботу, сообщает Reuters. Согласно видеозаписи столкновений, размещенной в социальных сетях, их участники, одетые в бронежилеты и шлемы, сначала обменивались ударами и струями, выпущенными из перцовых баллончиков, под пристальным наблюдением полицейских.

Однако, затем, незадолго до полуночи, группа из примерно 250 человек, многие из которых были в черной воинской амуниции - со щитами, шлемами и противогазами, попыталась совершить захват здания городского суда, которое часто было ареной насилия почти во время трехмесячных ночных протестов в Портленде. Здесь боевики вступили в стычки с полицией. В ответ стражи порядка применили спецсредства для борьбы с возбужденной толпой, но не слезоточивый газ, говорится в заявлении департамента полиции, обнародованном в воскресенье. 14 задержанных были помещены в следственные изоляторы по целому ряду обвинений, включая организацию массовых беспорядков, нападение на сотрудников службы общественной безопасности, хулиганство и сопротивление аресту.

Демонстрации против расизма и жестокости полиции охватили Соединенные Штаты после смерти в мае в Миннеаполисе Джорджа Флойда, афроамериканца с богатой криминальной и наркотической историей. В июле администрация президента Дональда Трампа направила федеральные силы для борьбы с протестами в Портленде. В пятницу Трамп назвал демонстрантов "сумасшедшими" и сказал, что города, которыми управляют демократы, погрузились в хаос. Мэр Портленда Тед Уиллер - демократ. Полиция Портленда заявила на этой неделе, что с 29 мая она фиксировала факт беспорядков в городе, которые приводили к ожесточенным столкновениям, как минимум, 18 раз.

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