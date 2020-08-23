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23.08.2020 10:51
Рубрика: Общество

В России разработана "антиковидная" пропускная система

Текст: Екатерина Петрова
В Россия готовится к выпуску модификация "антиковидных" тепловизоров, которые оснащены функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Над технологией работает холдинг "Швабе" (входит в "Ростех"), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая система сможет применяться для контроля и пропуска людей на проходных, причем в автономном режиме, без участия оператора. Среди ее особенностей - повышенная дальность действия.

Фото: iStock
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"При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только", - пояснили в пресс-службе компании.

Запустить проект (новинка готова к презентации) планируется после завершения подготовки коммерческой стратегии продукта.

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