В России уже начали готовиться к технологиям 6G

Время активного использования каждого следующего поколения связи становится все короче. Про 5G, например, заговорили, когда связь 4G только появилась в России - в 2012 году. Это неизбежно в такой отрасли, как телекоммуникации, считает Иванов. Что именно собой будет представлять 6G, пока не вполне понятно, но многие страны уже стартовали с первыми разработками. Тему обсуждают на площадке Международного союза электросвязи, появились профильные ассоциации, а в Китае даже запущена отдельная программа по 6G.
Россия тоже включилась в эту работу. "Нам надо активно принимать участие в обсуждении, в том числе по частотному регулированию, чтобы не попасть в "ловушку", как с 5G", - убежден Иванов. Во всем мире сеть 5G развивается в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, однако в России эти частоты заняты силовыми структурами. Диалог о возможной частичной передаче частот продолжается, но властям приходится рассматривать альтернативные варианты, не все из которых представляются операторам связи удобными. Активное участие России в развитии сетей 6G позволит избежать таких сложностей.
Вопросы развития сети шестого поколения пока находятся на уровне фундаментальных исследований, а в нашей стране очень сильна фундаментальная наука, убежден замминистра. Исследования в этой области уже начались. Пока они касаются определения "облика 6G", то есть какой будет сама технология, а также технологических подходов к организации устройств. "Мы сейчас делаем все, чтобы в России появилось собственное оборудование 6G, - сказал Иванов. - Стремимся к технологической независимости".