В России уже начали готовиться к технологиям 6G

Пока в мире идут жаркие споры о внедрении технологий 5G, в профессиональном сообществе уже говорят о разработке шестого поколения связи - 6G. У России есть шансы добиться здесь технологического лидерства, заявил замглавы минкомсвязи Олег Иванов на проекте "Цифровая журналистика".

Время активного использования каждого следующего поколения связи становится все короче. Про 5G, например, заговорили, когда связь 4G только появилась в России - в 2012 году. Это неизбежно в такой отрасли, как телекоммуникации, считает Иванов. Что именно собой будет представлять 6G, пока не вполне понятно, но многие страны уже стартовали с первыми разработками. Тему обсуждают на площадке Международного союза электросвязи, появились профильные ассоциации, а в Китае даже запущена отдельная программа по 6G.

Россия тоже включилась в эту работу. "Нам надо активно принимать участие в обсуждении, в том числе по частотному регулированию, чтобы не попасть в "ловушку", как с 5G", - убежден Иванов. Во всем мире сеть 5G развивается в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, однако в России эти частоты заняты силовыми структурами. Диалог о возможной частичной передаче частот продолжается, но властям приходится рассматривать альтернативные варианты, не все из которых представляются операторам связи удобными. Активное участие России в развитии сетей 6G позволит избежать таких сложностей.

Вопросы развития сетей 6G пока находятся на уровне фундаментальных исследований

Вопросы развития сети шестого поколения пока находятся на уровне фундаментальных исследований, а в нашей стране очень сильна фундаментальная наука, убежден замминистра. Исследования в этой области уже начались. Пока они касаются определения "облика 6G", то есть какой будет сама технология, а также технологических подходов к организации устройств. "Мы сейчас делаем все, чтобы в России появилось собственное оборудование 6G, - сказал Иванов. - Стремимся к технологической независимости".