В России уже начали готовиться к технологиям 6G

Новости

Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам 19:30
Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера 19:19
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Москве 18:58
Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19 18:37
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце лета 18:29
Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив" 18:23
В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 19:26
Рубрика: Экономика

Частоты без помех

В России уже начали готовиться к технологиям 6G
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Пока в мире идут жаркие споры о внедрении технологий 5G, в профессиональном сообществе уже говорят о разработке шестого поколения связи - 6G. У России есть шансы добиться здесь технологического лидерства, заявил замглавы минкомсвязи Олег Иванов на проекте "Цифровая журналистика".
"Жизнь" новых поколений связи становится все скоротечнее. Фото: nantakorn jeenpuenG / istock "Жизнь" новых поколений связи становится все скоротечнее. Фото: nantakorn jeenpuenG / istock
"Жизнь" новых поколений связи становится все скоротечнее. Фото: nantakorn jeenpuenG / istock

Время активного использования каждого следующего поколения связи становится все короче. Про 5G, например, заговорили, когда связь 4G только появилась в России - в 2012 году. Это неизбежно в такой отрасли, как телекоммуникации, считает Иванов. Что именно собой будет представлять 6G, пока не вполне понятно, но многие страны уже стартовали с первыми разработками. Тему обсуждают на площадке Международного союза электросвязи, появились профильные ассоциации, а в Китае даже запущена отдельная программа по 6G.

Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT

Россия тоже включилась в эту работу. "Нам надо активно принимать участие в обсуждении, в том числе по частотному регулированию, чтобы не попасть в "ловушку", как с 5G", - убежден Иванов. Во всем мире сеть 5G развивается в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, однако в России эти частоты заняты силовыми структурами. Диалог о возможной частичной передаче частот продолжается, но властям приходится рассматривать альтернативные варианты, не все из которых представляются операторам связи удобными. Активное участие России в развитии сетей 6G позволит избежать таких сложностей.

Вопросы развития сетей 6G пока находятся на уровне фундаментальных исследований 

Вопросы развития сети шестого поколения пока находятся на уровне фундаментальных исследований, а в нашей стране очень сильна фундаментальная наука, убежден замминистра. Исследования в этой области уже начались. Пока они касаются определения "облика 6G", то есть какой будет сама технология, а также технологических подходов к организации устройств. "Мы сейчас делаем все, чтобы в России появилось собственное оборудование 6G, - сказал Иванов. - Стремимся к технологической независимости".

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае