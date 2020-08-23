В Росстате прокомментировали статистику о смертности в первом полугодии

Новости

Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020
Тедеско вернется на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом" 22.08.2020
Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена 22.08.2020
Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 08:00
Рубрика: Общество

В Росстате прокомментировали статистику о смертности в первом полугодии

Текст: Ольга Игнатова
Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%. В течение первого полугодия нынешнего года в России умерли 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тысяч 503 человека).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

СOVID-19 продолжает оказывать влияние на уровень смертности. Заболеваемость проникает в регионы значительно позже, чем в столицу и Центральный федеральный округ, то есть фактически тогда, когда в центральной части страны число заболевших начало снижаться. Следовательно, как отмечают эксперты, несмотря на общую тенденцию отступления вируса, технически будет фиксироваться некоторое увеличение смертности по отдельным регионам, в которые вирус докатился сравнительно недавно, а пик случился тогда, когда в регионах, которые первыми столкнулись с ковидом, уже был явный спад.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

"Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции или из-за вызванных ею осложнений по основному заболеванию, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19", - рассказали "Российской газете" в Федеральной службе государственной статистики.

Первая группа: COVID-19 как основная причина смерти. В июне 2020 года в этой группе было зарегистрировано 5 448 смертей. Вторая группа: COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но его влияние на смерть пациента еще анализируется - медиками проводятся дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в июне 2020 года в России было 1 589. Третья группа: COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июне 2020 года зафиксировано 1 399 таких случаев. Четвертая группа: COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июне было 3 481.

Как подчеркивают в Росстате, в первый месяц лета снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии. В частности, в Москве в июне зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (снижение на 42,8%). Случаев, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в июне в Москве зафиксировано 784, а в мае - 980 (снижение на 20%).

Росстат продолжает работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Грипп и COVID-19 будут циркулировать одновременно

По словам профессора кафедры статистики РТУ МИРЭА (Российского технологического университета) Татьяны Бурцевой, Росстатом зафиксировано увеличение числа умерших в 45 субъектах Федерации, в которых медицинские организации, предназначенные для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были выведены из оказания помощи обратившимся с COVID-19, из-за чего происходило перекрещивание больных и здоровых людей. "На конец мая смертность от COVID-19 в целом по России составляла 2,3% (от числа заразившихся). В августе показатель смертности от COVID-19 или осложнений основного заболевания, вызванного вирусом снизился до 1,7%, что существенно ниже, чем в мире (3,5%), причем в мире наблюдается рост смертности от COVID-19, а в России ее спад", - подчеркнула профессор.

Общество Соцсфера Демография Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития Росстат Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России
В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц