В Росстате прокомментировали статистику о смертности в первом полугодии

Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%. В течение первого полугодия нынешнего года в России умерли 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тысяч 503 человека).

СOVID-19 продолжает оказывать влияние на уровень смертности. Заболеваемость проникает в регионы значительно позже, чем в столицу и Центральный федеральный округ, то есть фактически тогда, когда в центральной части страны число заболевших начало снижаться. Следовательно, как отмечают эксперты, несмотря на общую тенденцию отступления вируса, технически будет фиксироваться некоторое увеличение смертности по отдельным регионам, в которые вирус докатился сравнительно недавно, а пик случился тогда, когда в регионах, которые первыми столкнулись с ковидом, уже был явный спад.

"Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции или из-за вызванных ею осложнений по основному заболеванию, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19", - рассказали "Российской газете" в Федеральной службе государственной статистики.

Первая группа: COVID-19 как основная причина смерти. В июне 2020 года в этой группе было зарегистрировано 5 448 смертей. Вторая группа: COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но его влияние на смерть пациента еще анализируется - медиками проводятся дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в июне 2020 года в России было 1 589. Третья группа: COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июне 2020 года зафиксировано 1 399 таких случаев. Четвертая группа: COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июне было 3 481.

Как подчеркивают в Росстате, в первый месяц лета снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии. В частности, в Москве в июне зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (снижение на 42,8%). Случаев, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в июне в Москве зафиксировано 784, а в мае - 980 (снижение на 20%).

Росстат продолжает работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны.

По словам профессора кафедры статистики РТУ МИРЭА (Российского технологического университета) Татьяны Бурцевой, Росстатом зафиксировано увеличение числа умерших в 45 субъектах Федерации, в которых медицинские организации, предназначенные для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были выведены из оказания помощи обратившимся с COVID-19, из-за чего происходило перекрещивание больных и здоровых людей. "На конец мая смертность от COVID-19 в целом по России составляла 2,3% (от числа заразившихся). В августе показатель смертности от COVID-19 или осложнений основного заболевания, вызванного вирусом снизился до 1,7%, что существенно ниже, чем в мире (3,5%), причем в мире наблюдается рост смертности от COVID-19, а в России ее спад", - подчеркнула профессор.