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Рубрика: Экономика

В сентябре рубль может побить свой рекорд ослабления 2016 года

Текст: Георгий Панин
Август заканчивается для рубля на тревожных нотах. Для этого есть и внешние, и внутренние основания. Но и дальше его пока ждет неопределенность. Хотя шанс на укрепление остается.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, описал события ближайшей недели и дал два сценария движения рубля в сентябре:

Фото: iStock
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- Недавние настроения роста рисковых активов на финансовых рынках сменились коррекционным снижением. Причины этого, - поясняет эксперт, - отказ ФРС США от дальнейшего денежного стимулирования экономики, усиление проявлений коронавируса в Европе. И техническая фиксация инвесторами прибыли от предыдущего повышения цен акций, сырья, золота.

Соответственно, повышается и курс доллара на валютном рынке как коррекция после снижения нескольких месяцев. Валютно-финансовый кризис в Турции и ослабление турецкой лиры - инструмента развивающихся рынков - заставляют инвесторов выходить из других активов этой группы, включая рубль. Сокращается спрос на ОФЗ России. Этот процесс был запущен после июльского снижения ставки ЦБ, которое отразилось на доходности гособлигаций.

Все эти обстоятельства не только сами давят на российскую валюту, но и приводят к уменьшению нефтяных цен, которые тоже являются драйверами ослабления рубля. Это и привело к росту доллара почти до 75 рублей и евро приблизило к 88 рублям.

В понедельник и последующие дни на его курс будут оказывать влияние в основном перипетии всех этих обстоятельств. На 24 августа нет запланированных значимых событий и статистики. Наиболее вероятный диапазон котировок на этот день - 74,1 - 75,2 рубля за доллар и 87,6-88,7 рубя за евро.

Фото: iStock
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В первые дни недели поддерживать рубль будет завершающийся налоговый период продажи экспортёрами валютной выручки. Затем этот фактор сойдёт на нет. В течение пятидневки инвесторы обратят внимание на данные по запасам нефти в США 26 августа, ВВП США за 2 квартал - 27 августа, инфляцию в США за июль - 27 августа. Эта статистика влияет не только на доллар, но и в целом на финансовые рынки, к чему чувствителен рубль. На горизонте недели амплитуда колебаний его курса может составить 73,1 - 75,9 руб/дол и 86,2 -88,9 руб/евро.

Как сложится курс рубля в сентябре

Сентябрь также обещает быть достаточно неопределённым для рубля, продолжает свой прогноз Марк Гойхман:

- К августовским факторам, вполне вероятно, добавится нарастание напряженности перед выборами президента США, а также развитие темы торговых войн между Пекином и Вашингтоном.

Фото: Photoxpress
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Из внутренних драйверов - проявление отложенных экономических последствий пандемии. Имеется в виду, например, окончание срока переноса налоговых и иных платежей бизнеса, льготных кредитов. Кроме того, осенью выше спрос на валюту для импорта. Вероятно, и дальнейшее уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ до 4 процентов на заседании 18 сентября.

Также можно ожидать увеличение поступлений валюты в страну и доходов бюджета от экспорта в связи с повышением добычи нефти в августе по соглашению ОПЕК+.

Итак, сценарий №1. При благоприятном развитии событий возможно укрепление российской валюты, поскольку в конце августа она достаточно сильно обесценилась. Здесь возможны такие курсы: 71-72 рубля за доллар и 84-85 рублей за евро. При таких уровнях есть целесообразность покупать валюты США И ЕС.

Сценарий №2. В случае нарастания негатива нельзя исключить девальвацию рубля к рубежам 77-78 за доллар и 90-92 за евро. Напомню, что последний раз европейская валюта приближалась к 92 рублям 22 января 2016 года.

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