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23.08.2020 11:39
Рубрика: Общество

В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров

Текст: Юрий Медведев

В рейтинге самых смертельных для человека существ первое место занимают комары. Их жертвами ежегодно становятся около миллиона человек. Наиболее опасен желтолихорадочный комар, который может заразить не только желтой лихорадкой, но также вирусами Зика, Чикунгунья и лихорадкой денге. Вспышки во Флориде в 2009-2010 годах лихорадки денге подтолкнули ученых к поиску способов борьбы с этими комарами. Но никакие методы не дали заметного результата. Кроме того, борьба с комарами оказалась очень дорогой.

Фото: pixabay.com
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И тогда местные власти обратились за помощью к одной британской биотехнологической компании, которая занимается выведением генетически модифицированных комаров. Причем, только самцов. Почему предпочтение отдается сильному полу? Дело в том, что людей кусают только самки, которым нужна кровь для откладывания яиц. Значит, надо создать механизм, который сократит их поголовье. Для этого самцам вводится дополнительный ген, отвечающий за выработку особого белка. Теперь все родившиеся от таких ГМ-самцов самки будут умирать еще на стадии личинок. А самцы будут выживать и передавать смертоносный для самок ген следующим поколениям. В результате количество комаров должно снизиться, а заодно и опасность распространяемых ими инфекционных болезней.

Метод уже проверен и показал свою эффективность на Каймановых островах, в Панаме и Бразилии. Так, в одном из районов Бразилии удалось сократить численность опасного комара на 95 процентов. И тем не менее общественность Флориды возмутилась, сотни тысяч человек подписали петицию с призывом не выпускать ГМ-комаров. Недовольные заявляли, что отказываются быть морскими свинками для испытания мутантов. Впрочем большинство жителей Флориды высказались "за".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Не поддерживает эксперимент и Агентство по охране окружающей среды США. Оно требуют новых испытаний в течение как минимум десяти недель, чтобы убедиться, что ни одна из самок не достигнет зрелости. Экологи и активисты боятся, что распространение измененных генов в дикой популяции может нанести потенциальный вред находящимся под угрозой и исчезающим видам птиц, насекомых и млекопитающих, питающихся комарами.

Но ученые заявляют, что за несколько лет уже выпущено более миллиарда таких комаров, и никакой опасности для человека и природы не замечено. Пилотный проект по выпуску комаров начнется во Флориде в 2021 году и продлится два года.

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