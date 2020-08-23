В одной из школ Бангкока придумали свой способ помешать распространению коронавируса.

С нового учебного года, который в Таиланде в этом году стартовал в июле, каждое место в классе закрыли прозрачным пластиковым боксом. То есть школьник сидит как бы в коробке, и только его спина оказывается открытой. Причем наличие бокса не отменяет ношение масок.

На входе в здание измеряют температуру и заставляют учащихся протереть руки антисептиком.

В той же школе младшие ученики (возраст 5-6 лет) играют тоже в пластиковых боксах, расставленных в паре метров друг от друга.

Такие ограничения применяют не во всех школах Таиланда. Однако есть и общие требования для всех учебных заведений. Например, количество учеников в классе не должно превышать 25 человек.

Все дверные ручки и другие поверхности, за которые часто берутся руками, дезинфицируют несколько раз в день.

Ношение масок также является обязательным. Кроме того, ученики должны сидеть по одному на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.