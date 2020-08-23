Новости

В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 17:53
Рубрика: В мире

В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Каппадокии, одном из важнейших туристических регионов Турции, возобновили знаменитые полеты на воздушных шарах над местными ущельями, сообщает турецкий телеканал TRT.

Фото: iStock
Минздрав Турции сообщил о разработке 13 вакцин от коронавируса

Полеты были приостановлены 17 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом полеты возобновлены с некоторыми ограничениями. Как заявил глава Ассоциации воздухоплавания Анатолии Тевфик Олмез, в настоящее время каждая компания может поднимать только один шар, всего одновременно в воздухе должно быть не более 27 шаров. Количество людей в гондоле также лимитировано в зависимости от ее размера.

Представители компаний - владельцев шаров утверждают, что на полеты существует большой спрос, поскольку Турция возобновила туристические туры, а в Каппадокию многие приезжают именно ради полета.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции