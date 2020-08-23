В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах

В Каппадокии, одном из важнейших туристических регионов Турции, возобновили знаменитые полеты на воздушных шарах над местными ущельями, сообщает турецкий телеканал TRT.

Полеты были приостановлены 17 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом полеты возобновлены с некоторыми ограничениями. Как заявил глава Ассоциации воздухоплавания Анатолии Тевфик Олмез, в настоящее время каждая компания может поднимать только один шар, всего одновременно в воздухе должно быть не более 27 шаров. Количество людей в гондоле также лимитировано в зависимости от ее размера.

Представители компаний - владельцев шаров утверждают, что на полеты существует большой спрос, поскольку Турция возобновила туристические туры, а в Каппадокию многие приезжают именно ради полета.