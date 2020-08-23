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Правительство Венесуэлы изучает возможность возобновления работы учебных заведений в полном объеме уже в октябре. Школьники и студенты смогут приступить к занятиям, если удастся наладить безопасный формат функционирования школ и университетов.

Президент Николас Мадуро заявил, что дал соответствующее распоряжение членам правительства. Он подчеркнул, что образовательные учреждения должны быть оснащены всем необходимым, чтобы минимизировать риски заражения и распространения инфекции. Власти рассматривают вариант применения к учебным занятиям карантинной схемы "7+7", которую используют в Венесуэле с начала пандемии.

Фото: iStock
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Речь идет о том, что гражданину разрешается семь дней работать, а в случае школьника - семь дней учиться, но затем он должен семь суток провести в самоизоляции. Напомним, что в середине лета правительство планировало открыть школы в сентябре, но ситуация с распространением коронавируса сдвинула эти строки. По официальным данным, с начала пандемии в республике зарегистрированы 38 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались - 371 человек.

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19

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