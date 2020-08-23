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23.08.2020 05:15

В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с пандемией коронавируса защитные маски следует носить подросткам с 12 лет. Такова совместная рекомендация экспертов ВОЗ и Детского фонда ООН. Информация опубликована на сайте организации.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Защитные маски подросткам от 12 лет нужно использовать в тех же ситуациях, что и взрослым. И особенно в случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию", - со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ пишет РИА Новости.

Говоря об использовании масок детьми от шести до одиннадцати лет, эксперты рекомендовали учесть ряд условий. Например, может ли сам ребенок правильно носить маску, насколько высока заболеваемость в месте проживания семьи. Маски не нужны малышам пяти лет и младше. Гораздо полезнее со стороны родителей будет поощрять своих чад чаще мыть руки, заключают специалисты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире новым типом коронавируса составляет 23 миллиона 130 тысяч 345 человек. Среди стран по этому показателю лидируют США, Бразилия и Индия.

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