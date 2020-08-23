В ВОЗ рассказали, с какого возраста нужно носить защитные маски

"От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - говорится в рекомендациях.

Дети от 6 до 11 лет могут надевать маску в случаях, когда это необходимо и под надзором взрослых. Решение принимается в зависимости от конкретной ситуации - прежде всего, уровня распространения вируса. В рекомендациях также предлагается учитывать потенциальное влияние ношения масок на обучение и психосоциальное развитие, а также их доступность, возможность менять и стирать.

Для детей старше 12 лет рекомендации те же, что для взрослых. "ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса)", - сообщается в документе.