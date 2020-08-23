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23.08.2020 23:02
Рубрика: В мире

Во Франции осквернили национальный мемориал памяти жертв нацизма

Текст: Максим Макарычев

Французский президент Эмманюэль Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы найти тех злоумышленников, которые осквернили памятник жертвам крупнейшей нацистской резни во Франции. По словам Макрона, граффити, нанесенные в мемориальном комплексе в Орадур-сюр-Глан, являются "отвратительным актом", его обращение поддержали многие политики, осудившие злодеяние вандалов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Полиция ведет расследование обстоятельств того, как в деревушке Орадур, расположенной в регионе Верхняя Вьенна, недалеко от Лиможа, была испорчена надпись на памятнике: слово mémoire (память) было заменено на menteur (лжец). Факт осквернения национальной святыни вызвал бурю возмущения во всей Франции, где Орадур считается мощным символом сопротивления нацистской жестокости, сообщает Guardian.

10 июня 1944 года, через четыре дня после высадки в Нормандии, в деревню Орадур вошел отряд из двухсот нацистов 4-го танкового полка СС, входившего в состав печально известной дивизии "Дас Рейх". В отместку за похищение нацистского офицера и нападения на фашистов сил французского сопротивления в регионе, эсэсовцы окружили 652 жителей деревни и приказали всем пройти на деревенскую площадь. Затем мужчин под прицелом перевели в близлежащие сараи, остальные 247 женщин и 205 детей были загнаны в церковь. Мужчинам прострелили ноги пулеметами, затем подожгли сараи и церковь. Те, кто пытался бежать, были расстреляны. Выжили только шесть жителей. Это была самая крупная бойня мирных жителей, совершенная немцами во Франции. Среди эсэсовцев было 14 граждан Франции, которые утверждали, что их заставили вступить в СС. Впоследствии деревня так и была оставлена ​​в руинах как памятник, свидетельствующий о всей жестокости французских нацистских оккупантов во время Второй мировой войны. Рядом была построена новая деревня, а также мемориальный центр, открытый в 1999 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком, который посещают около 300 тысяч человек в год.

95-летний Роберт Эбрас, один из шести выживших во время резни, был 19-летним, когда фашисты вошли и уничтожили его деревню. Он сказал, что был зол, но не удивлен осквернением. По его словам, "существует огромное количество ревизионистов, которые хотят переписать историю". "Я удивлен, что этого не произошло раньше. Позор этим людям. Те, кто сделал это, ненормальные или ненавистные люди, которые не хотят принимать факты", - заявил Эбрас в интервью AFP.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс присоединился к депутатам всего политического спектра, осудив нападение. "С гневом и тревогой узнал об осквернении мемориального центра. Осквернение этого места также является грубым осквернением памяти наших мучеников", - написал Кастекс в Twitter. В воскресенье граффити было покрыто синим пластиком.

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