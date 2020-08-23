Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот

В Сети появился второй локализованный трейлер продолжения супергеройского эпика DC "Чудо-женщина" - с подзаголовком "1984".

Ролик ценен тем, что в нем мы с интересом наблюдаем в деле злодейскую Гепарду, в миру - доктора Барбару Энн Минерву, которую сыграла Кристен Уиг.

Трейлер был представлен создателями на текущем DC FanDome, проходящем онлайн.

По сюжету сиквела важный миллиардер Максвелл Лорд (Педро Паскаль), желая возвыситься над простыми смертными, откомандировал Минерву, эксперта по древней истории, добыть сакральный артефакт, дарующий его обладателю практически безграничное могущество. Но что-то пошло не так, и зловещая бронзулетка конвертировала докторшу в кровожадную Гепарду. Тут же объявившую Лорду личную вендетту. Миллиардер-зазнайка всего этого ужасно устрашился и обратился за помощью к известной нам Диане.

Мало того, с помощью очередного магического артефакта из своего обширного собрания Лорд воскресил Стива Тревора (Крис Пайн), героически погибшего в финале предыдущей чудоженской картины.

Режиссер - Пэтти Джексон, постановщица первого фильма, вышедшего в 2017-м и шутя заработавшего в мировом прокате более 820 миллионов долларов.

Российская премьера ленты с беззубым рейтингом PG-13 обещана на 1 октября.