За сутки в России подтверждено 4852 случая COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 611
- 2. Санкт-Петербург 180
- 3. Московская область 164
- 4. Свердловская область 129
- 5. Ставропольский край 126
- 6. Ростовская область 126
- 7. Нижегородская область 117
- 8. Красноярский край 112
- 9. Волгоградская область 109
- 10. Воронежская область 98
- 11. Иркутская область 98
- 12. Кемеровская область 95
- 13. Саратовская область 93
- 14. Оренбургская область 91
- 15. Краснодарский край 85
- 16. Ульяновская область 84
- 17. Приморский край 84
- 18. Хабаровский край 82
- 19. Архангельская область 81
- 20. Ханты-Мансийский АО 77
- 21. Алтайский край 71
- 22. Челябинская область 70
- 23. Мурманская область 66
- 24. Самарская область 64
- 25. Республика Дагестан 63
- 26. Ямало-Ненецкий АО 62
- 27. Кировская область 61
- 28. Пермский край 60
- 29. Республика Бурятия 56
- 30. Сахалинская область 55
- 31. Костромская область 52
- 32. Республика Калмыкия 52
- 33. Тюменская область 50
- 34. Новосибирская область 50
- 35. Омская область 49
- 36. Пензенская область 48
- 37. Республика Крым 47
- 38. Республика Саха (Якутия) 46
- 39. Орловская область 45
- 40. Томская область 45
- 41. Белгородская область 43
- 42. Астраханская область 41
- 43. Ярославская область 40
- 44. Республика Карелия 39
- 45. Республика Коми 36
- 46. Ивановская область 35
- 47. Курская область 35
- 48. Карачаево-Черкесская Республика 35
- 49. Чувашская Республика 35
- 50. Псковская область 34
- 51. Республика Башкортостан 34
- 52. Республика Мордовия 33
- 53. Республика Алтай 33
- 54. Вологодская область 32
- 55. Калужская область 31
- 56. Брянская область 30
- 57. Рязанская область 30
- 58. Калининградская область 30
- 59. Удмуртская Республика 30
- 60. Тульская область 29
- 61. Республика Татарстан 29
- 62. Ленинградская область 28
- 63. Владимирская область 25
- 64. Тверская область 25
- 65. Курганская область 23
- 66. Тамбовская область 22
- 67. Новгородская область 20
- 68. Республика Адыгея 20
- 69. Республика Ингушетия 20
- 70. Республика Тыва 20
- 71. Забайкальский край 20
- 72. Смоленская область 18
- 73. Республика Хакасия 18
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 17
- 75. Амурская область 17
- 76. Липецкая область 16
- 77. Республика Северная Осетия 16
- 78. Республика Марий Эл 16
- 79. Магаданская область 16
- 80. Камчатский край 11
- 81. г.Севастополь 8
- 82. Чеченская Республика 6
- 83. Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 956 749 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Москва, Московская область 0,2%
- 3. Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 73 летальных случая:
- Московская область 5
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 11
- Республика Коми 1
- Архангельская область 2
- Калининградская область 1
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 10
- Краснодарский край 3
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Пермский край 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Самарская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Красноярский край 7
- Новосибирская область 3
- Омская область 5
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 16 383 человека
За прошедшие сутки из стационаров выписано 3162 выздоровевших:
- Белгородская область 30
- Брянская область 81
- Воронежская область 27
- Ивановская область 11
- Калужская область 9
- Костромская область 12
- Курская область 10
- Московская область 119
- Орловская область 32
- Смоленская область 7
- Тамбовская область 4
- Тульская область 35
- Ярославская область 2
- Москва 965
- Республика Карелия 10
- Республика Коми 6
- Вологодская область 2
- Калининградская область 29
- Мурманская область 100
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 63
- Республика Адыгея 24
- Республика Калмыкия 10
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 93
- Астраханская область 14
- Волгоградская область 9
- Ростовская область 47
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 46
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 25
- Карачаево-Черкесская Республика 16
- Чеченская Республика 15
- Ставропольский край 38
- Республика Башкортостан 10
- Республика Мордовия 31
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 31
- Кировская область 43
- Нижегородская область 41
- Оренбургская область 6
- Пензенская область 41
- Самарская область 59
- Саратовская область 52
- Ульяновская область 122
- Курганская область 2
- Свердловская область 63
- Тюменская область 15
- Ханты-Мансийский АО 150
- Ямало-Ненецкий автономный округ 47
- Челябинская область 99
- Республика Алтай 10
- Республика Тыва 9
- Алтайский край 31
- Красноярский край 36
- Иркутская область 14
- Кемеровская область 23
- Новосибирская область 33
- Омская область 7
- Томская область 98
- Республика Бурятия 16
- Республика Саха (Якутия) 15
- Приморский край 58
- Амурская область 1
- Магаданская область 38
- Хабаровский край 22
- Сахалинская область 7
За весь период пандемии в России выписано 770 639 выздоровевших