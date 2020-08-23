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23.08.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4852 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 611
  • 2. Санкт-Петербург 180
  • 3. Московская область 164
  • 4. Свердловская область 129
  • 5. Ставропольский край 126
  • 6. Ростовская область 126
  • 7. Нижегородская область 117
  • 8. Красноярский край 112
  • 9. Волгоградская область 109
  • 10. Воронежская область 98
  • 11. Иркутская область 98
  • 12. Кемеровская область 95
  • 13. Саратовская область 93
  • 14. Оренбургская область 91
  • 15. Краснодарский край 85
  • 16. Ульяновская область 84
  • 17. Приморский край 84
  • 18. Хабаровский край 82
  • 19. Архангельская область 81
  • 20. Ханты-Мансийский АО 77
  • 21. Алтайский край 71
  • 22. Челябинская область 70
  • 23. Мурманская область 66
  • 24. Самарская область 64
  • 25. Республика Дагестан 63
  • 26. Ямало-Ненецкий АО 62
  • 27. Кировская область 61
  • 28. Пермский край 60
  • 29. Республика Бурятия 56
  • 30. Сахалинская область 55
  • 31. Костромская область 52
  • 32. Республика Калмыкия 52
  • 33. Тюменская область 50
  • 34. Новосибирская область 50
  • 35. Омская область 49
  • 36. Пензенская область 48
  • 37. Республика Крым 47
  • 38. Республика Саха (Якутия) 46
  • 39. Орловская область 45
  • 40. Томская область 45
  • 41. Белгородская область 43
  • 42. Астраханская область 41
  • 43. Ярославская область 40
  • 44. Республика Карелия 39
  • 45. Республика Коми 36
  • 46. Ивановская область 35
  • 47. Курская область 35
  • 48. Карачаево-Черкесская Республика 35
  • 49. Чувашская Республика 35
  • 50. Псковская область 34
  • 51. Республика Башкортостан 34
  • 52. Республика Мордовия 33
  • 53. Республика Алтай 33
  • 54. Вологодская область 32
  • 55. Калужская область 31
  • 56. Брянская область 30
  • 57. Рязанская область 30
  • 58. Калининградская область 30
  • 59. Удмуртская Республика 30
  • 60. Тульская область 29
  • 61. Республика Татарстан 29
  • 62. Ленинградская область 28
  • 63. Владимирская область 25
  • 64. Тверская область 25
  • 65. Курганская область 23
  • 66. Тамбовская область 22
  • 67. Новгородская область 20
  • 68. Республика Адыгея 20
  • 69. Республика Ингушетия 20
  • 70. Республика Тыва 20
  • 71. Забайкальский край 20
  • 72. Смоленская область 18
  • 73. Республика Хакасия 18
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 17
  • 75. Амурская область 17
  • 76. Липецкая область 16
  • 77. Республика Северная Осетия 16
  • 78. Республика Марий Эл 16
  • 79. Магаданская область 16
  • 80. Камчатский край 11
  • 81. г.Севастополь 8
  • 82. Чеченская Республика 6
  • 83. Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 956 749 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Москва, Московская область 0,2%
  • 3. Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область 0,3%

За последние сутки подтверждено 73 летальных случая:

  1. Московская область 5
  2. Тверская область 2
  3. Тульская область 2
  4. Москва 11
  5. Республика Коми 1
  6. Архангельская область 2
  7. Калининградская область 1
  8. Мурманская область 4
  9. Санкт-Петербург 10
  10. Краснодарский край 3
  11. Ростовская область 2
  12. Республика Дагестан 1
  13. Кабардино-Балкарская Республика 1
  14. Ставропольский край 3
  15. Пермский край 1
  16. Кировская область 1
  17. Нижегородская область 2
  18. Самарская область 1
  19. Ханты-Мансийский АО 1
  20. Красноярский край 7
  21. Новосибирская область 3
  22. Омская область 5
  23. Республика Бурятия 1
  24. Забайкальский край 1
  25. Приморский край 1
  26. Магаданская область 1
За весь период по России умерло 16 383 человека

За прошедшие сутки из стационаров выписано 3162 выздоровевших:

  1. Белгородская область 30
  2. Брянская область 81
  3. Воронежская область 27
  4. Ивановская область 11
  5. Калужская область 9
  6. Костромская область 12
  7. Курская область 10
  8. Московская область 119
  9. Орловская область 32
  10. Смоленская область 7
  11. Тамбовская область 4
  12. Тульская область 35
  13. Ярославская область 2
  14. Москва 965
  15. Республика Карелия 10
  16. Республика Коми 6
  17. Вологодская область 2
  18. Калининградская область 29
  19. Мурманская область 100
  20. Псковская область 2
  21. Санкт-Петербург 63
  22. Республика Адыгея 24
  23. Республика Калмыкия 10
  24. Республика Крым 6
  25. Краснодарский край 93
  26. Астраханская область 14
  27. Волгоградская область 9
  28. Ростовская область 47
  29. Севастополь 4
  30. Республика Дагестан 46
  31. Республика Ингушетия 2
  32. Кабардино-Балкарская Республика 25
  33. Карачаево-Черкесская Республика 16
  34. Чеченская Республика 15
  35. Ставропольский край 38
  36. Республика Башкортостан 10
  37. Республика Мордовия 31
  38. Республика Чувашия 27
  39. Пермский край 31
  40. Кировская область 43
  41. Нижегородская область 41
  42. Оренбургская область 6
  43. Пензенская область 41
  44. Самарская область 59
  45. Саратовская область 52
  46. Ульяновская область 122
  47. Курганская область 2
  48. Свердловская область 63
  49. Тюменская область 15
  50. Ханты-Мансийский АО 150
  51. Ямало-Ненецкий автономный округ 47
  52. Челябинская область 99
  53. Республика Алтай 10
  54. Республика Тыва 9
  55. Алтайский край 31
  56. Красноярский край 36
  57. Иркутская область 14
  58. Кемеровская область 23
  59. Новосибирская область 33
  60. Омская область 7
  61. Томская область 98
  62. Республика Бурятия 16
  63. Республика Саха (Якутия) 15
  64. Приморский край 58
  65. Амурская область 1
  66. Магаданская область 38
  67. Хабаровский край 22
  68. Сахалинская область 7
За весь период пандемии в России выписано 770 639 выздоровевших
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