Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса

Воздействие загрязненного воздуха может значительно увеличить риск смерти от коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Национальной статистической службы Великобритании, проанализировав 46 тысяч летальных исходов, зарегистрированных во время пандемии.

По их словам, увеличение содержания твердых частиц всего на один микрограмм на кубический метр воздуха приводит к увеличению уровня смертности на 6 процентов. Их вывод подтверждается исследованиями, проведанными в других странах (например, в США или Нидерландах), и объясняет, почему в мегаполисах было отмечено больше летальных исходов (в процентном соотношении), чем в небольших городах.

В исследовании британских ученых отмечается, что повышенное содержание диоксида азота в атмосфере также ведет к увеличению смертности. Для Соединенного Королевства это важное замечание, поскольку уровень NO2 в британских городах превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

Оба этих фактора привели к тому, что больше всего смертей регистрируется среди этнических меньшинств, проживающих в наиболее загрязненных районах городов, говорится в докладе.

Эксперты намерены продолжить изучение данного вопроса, им необходимо учесть еще и индивидуальные особенности всех скончавшихся пациентов, чтобы исключить все другие возможные факторы смерти.

Тем временем британские парламентарии от Лейбористской партии уже взяли подготовленный доклад на вооружение. Они призывают правительство принять срочные меры для борьбы с загрязнением воздуха в городах, чтобы смягчить последствия возможной второй волны коронавируса.