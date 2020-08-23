"Зеленая энергетика" Калифорнии не выдержала нагрузки в экстремальную жару

Необычайная жара в штате Калифорния в последние дни, когда в Долине смерти был зафиксирован температурный рекорд 54,4 градуса Цельсия, привела к веерным отключениям электроэнергии в штате, сообщает издание San Francisco Chronicle.

Произошедшее уже назвали "наихудшим энергетическим кризисом за последние 19 лет". Плюс к жаре добавились лесные пожары, еще сильнее осложнившие ситуацию.

В результате энергосистема штата не смогла справиться с резко возросшей нагрузкой из-за повсеместного использования мощных кондиционеров. Исправить ситуацию удалось только введением жестких мер экономии электроэнергии.

Комиссия по энергетике штата уже заявила, что необходимо пересмотреть правила в отношении поставок и резервов энергии.

"Прогнозы и планируемые резервы должны больше учитывать тот факт, что изменение климата приведет к увеличению количества тепловых аномалий и более нестабильным поставкам энергии, и что нашей изменяющейся электроэнергетической системе могут потребоваться более крупные резервы", - сказано в письме комиссии.

При этом комиссия отвергает мнение, что в веерных отключениях электроэнергии виноваты возобновляемые источники энергии (ВИЭ), чья доля в электрогенерации Калифорнии составляет на сегодня более 30 процентов и будет увеличиваться.

Однако эксперты, например, профессор экономики Стэнфордского университета Фрэнк Волак, уже призвали разработать более надежную страховку от перебоев в поставках электричества.

Сегодня проблема ВИЭ - сложности с постоянной выработкой энергии. Так, солнечные батареи дают максимум электричества днем, но люди приходят с работы домой вечером и включают кондиционеры, что приводит к скачку нагрузки и нехватке энергии.

Для того, чтобы компенсировать эту нехватку, предусмотрена поставка энергии в Калифорнию из соседних штатов. Но поскольку их тоже накрыла жара, они не смогли выдать калифорнийским потребителям необходимую мощность, что и привело к блэкауту.

Впрочем, калифорнийские энергетики не намерены отказываться от ВИЭ. "Чистая энергия и надежная энергия - не противоречащие друг другу цели", сказано в письме энергокомиссии. При этом какие конкретно шаги предполагается предпринять, чтобы минимизировать опасность отключения электричества, остается неясным. Власти обещают провести расследование случившегося и выработать меры, например, больше инвестировать в хранение электричества, полученного от солнечных батарей.

Комментарий

Татьяна Ланьшина, старший научный сотрудник РАНХиГС, гендиректор ассоциации "Цель номер семь":

Доля переменной генерации на ВИЭ в Калифорнии велика, но не экстремальна - за счет солнца и ветра в штате производится около четверти всей электроэнергии. Для сравнения, в Германии в первом полугодии этого года солнце и ветер давали 42 процента электроэнергии, во всем ЕС - 21 процент, в Великобритании - 33 процента. Большие энергосистемы с аналогичными или даже более высокими долями ВИЭ успешно развиваются в мире. Проблема Калифорнии заключается не столько в высокой доле переменной генерации, сколько в форс-мажорной ситуации (аномальная жара) и недостаточно качественном управлении. Форс-мажоры случаются везде. У нас в России, например, каждую зиму несколько раз Москва замирает в пробках, хотя все знают, что в Москве зимой бывают сильные снегопады. Примерно то же самое случилось и в Калифорнии - все знают, что в этом штате бывает сильная жара и пожары, но энергосистема оказывается не всегда готовой к этому.

Блэкауты случаются в Калифорнии далеко не впервые, и они имели место еще задолго до существенного роста переменной генерации в сети по разным причинам. К тому же, выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива являются причиной изменения климата, которое как раз повышает частоту и тяжесть экстремальных погодных явлений. Более того, Калифорния намерена увеличить долю низкоуглеродной генерации до 100 процентов к 2045 году. Все это означает, что штату следует научиться правильно интегрировать ВИЭ в сеть и управлять генерацией, но не указывает на необходимость отказа от планов полного перехода на чистую электроэнергетику.