27 августа в "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны

27 августа на сайте "Российской газеты" в видеоформате смотрите круглый стол на тему: "Новый учебный год в вузах: кто они - студенты 2020".

В российских высших учебных заведениях началось долгожданное зачисление абитуриентов.

Как изменился уровень знаний выпускников. Стало ли больше высокобалльников. Какие направления стали самыми популярными. Какие специальности получат больше всего бюджетных мест, изменилось ли количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. Появились ли новые специальности в вузах. С какими трудностями столкнулись вузы и абитуриенты в эту уникальную дистанционную приемную кампанию, - на эти и другие вопросы ответят наши гости в беседе с обозревателем "РГ" Марией Агранович.

В круглом столе примут участие:

- Александров Анатолий Александрович, ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана;

- Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова;

- Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого;

- Шушин Андрей Николаевич, первый проректор Дальневосточного федерального университета;

- Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.