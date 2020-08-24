Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции

Следственный комитет Беларуси вызвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

В СК она должна явиться в ближайшую среду. Представители Алексиевич уже подтвердили, что она намерена прийти к назначенному времени. Она стала уже не первым членом президиума Координационного совета, которого вызывают следователи. Однако в отличие от остальных она не принимала участия ни в одном заседании из-за плохого самочувствия.

Напомним, ранее генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного комитета оппозиции. Как заявили в ведомстве, деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. 361 статья УК предполагает наказание за эти действия в виде лишения свободы на срок до пяти лет.