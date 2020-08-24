Антишкола "Литература и медиа" арт-кластера "Таврида" завершила свою работу. Несколько десятков экспертов из разных областей книжного и медиабизнеса провели свои мастер-классы, воркшопы, круглые столы и паблик-токи.

Мастер-классом по литературной критике в этом году руководил шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель. Он объяснил участникам, почему литературный критик не равен обозревателю, чем важно и на чем должно быть основано личное мнение и каковы точки пересечения у критика и блогера. У блогеров, кстати, в этом году был свой мастер-класс - под руководством шеф-редактора журнала "Аэроэкспресс" и создателя telegram-канала "Хемингуэй позвонит" Егора Апполонова. Символично, что заключительное занятие курса Визель и Апполонов провели вместе, наглядно обозначив принцип взаимоотношений писателя, критика и блогера в современном литературном и медиапространстве.

Мастер-класс по прозе провели редактор флагманской для современной литературы "Редакции Елены Шубиной" Алексей Портнов и прозаик Ольга Брейнингер. "РЕШ" опубликует книгу лучшего участника мастер-класса в рамках издательской программы "Тавриды".

С жанровой прозой работали писатель Вадим Панов и редактор Михаил Форрейтер - и уже определили, какой именно из романов участников будет издан в следующем году в "Эксмо". Ведущие мастерской показали, насколько качественная жанровая проза далека от расхожих представлений о ней, разобрали - и собрали с участниками - их рукописи и обсудили дальнейшие планы.

Вадим Панов: "Мастер-класс на "Тавриде" поразил меня невозможным сочетанием легкости - море, солнце, прекрасная погода, вечерние развлечения, - и невероятной сосредоточенности: ребята работали на мастер-классе, на котором разбирались их романы, работали над рассказами, и при этом успевали посещать лекции, семинары и круглые столы. Я видел их на множестве мероприятий, а главное - видел их горящие глаза. Им было интересно. Им было нужно знать то, чем мы с ними делились, чему учили. Они впитывали, они спорили, им было не все равно. А значит, мы работали не зря".

Еще одна книга - отобранная Юлией Петропавловской - по итогам антишколы будет издана в издательстве "МИФ.Проза". Руководителем поэтической мастерской в этом году стал Дмитрий Воденников, уделивший особое внимание верлибрам. Мастерскую по детской литературе провели соавторы Екатерина Матюшкина и Екатерина Оковитая.

Мастер-класс, посвященный современному самиздату, провела Полина Воронина (Группа компаний "ЛитРес"): "Независимый автор сегодня - это человек, полностью вовлеченный в процесс создания своей книги. От написания текста до проработки его позиционирования. Такой автор сам создает собственный образ, следит за реакцией читателя и авторского сообщества, а главное - сам контролирует прозрачную статистику продаж и полученные роялти. Именно таких ребят мы и увидели в мастерской ЛитРес на "Тавриде". У них есть понимание, о чем будут их следующие книги, они учатся продвигать свои тексты и работают над новыми, так как знают - если ты перестаешь писать, о тебе забывают, потому что современный мир переполнен контентом. Гармония экспертов и участников позволила проработать не только тексты, но и построить планы на будущее. Теперь мы ждем ребят на другие наши мероприятия с их новыми книгами, а еще готовим совместный сборник автофикшн рассказов о "Тавриде"".

Начальник отдела общественных связей "Российской газеты" Татьяна Соловьева провела серию воркшопов по издательскому и медийному PR, книжному рынку, экономике культуры и творческому письму.

В форуме приняли участие 200 деятелей литературы и медиа в возрасте от 18 до 35 лет из 85 регионов России: как только начинающие свою работу в этих областях, так и уже признанные и отмеченные литературным сообществом. Например, участник мастерской прозы Сергей Кубрин в этом году стал лауреатом премии "Лицей" (до этого трижды выходя в финал).

Эксперты рассказали участникам, что нужно сделать, чтобы книга была издана, как найти свой голос в литературе, связаны ли напрямую качество книги и тираж, как сформировать личный бренд и каких ошибок следует избегать. Известные писатели, редакторы, журналисты и блогеры обсудили, как изменился мир литературы и медиа за последние годы - и за последние месяцы, какие вызовы времени уже преодолены, а с какими нам только предстоит столкнуться.