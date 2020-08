Автору хита July Morning Кену Хэнсли из Uriah Heep исполнилось 75 лет

Мало кто в роке умеет петь первым голосом, играть на гитаре и клавишных одинаково мощно и самобытно. Длинноволосый и худой как спичка Кен Хэнсли - автор многих хитов Uriah Heep. Он написал и Lady in Black, и Look at Yourself, и Easy Livin" и Sweet Freedom, и July Morning (эту песню, впрочем, с солистом группы Дэвидом Байроном). Много знаменательных хитов. Да и те, которые он сочинял в нулевые и десятые, право, не хуже.

Песни Кена Хэнсли Uriah Heep, кстати, играют до сих пор. Был период, когда музыканты не здоровались. Помирила их Москва. Графики гастролей в середины "десятых" совпали и бывшие друзья - бессменный гитарист "хипов" Мик Бокс и уже сольный артист Кен Хэнсли снова вместе вышли на сцену в "Крокус Сити Холле". Сыграли любимые песни 70-80-х. Помирились и пожали друг другу руки. После чего снова разъехались - каждый на свои гастроли…. Солисту Deep Purple Яну Гиллану исполнилось 75 лет Самое интересное, что в самом начале 80-х они расстались, считай, из-за ерунды. Кену Хэнсли не понравился новый солист Джон Сломан, которого позвали в Uriah Heep, не посоветовавшись с ним. Хэнсли считал, что тот скверно перепевает давнюю классику группы 60-70-х, в частности, песни Gypsy и A Right To Live. Боксу, наоборот, все нравилось. Но Кен не стал ругаться, а, чтобы не портить имидж группы, записал с ней альбом 1980 года Conquest (где поучаствовал в сочинении шести песен из восьми) и ушел из Uriah Heep навсегда. Некоторое время жил в США, играл в группе Blackfoot, где все музыканты, кроме него, были этническими индейцами. Выпустил с ними два успешных диска - Siogo и Vertical Smiles. А вскоре окончательно начал сольную карьеру. Путешествовал по миру, осел в Испании (понравились тамошние климат и вина), играл с разными музыкантами. А один альбом записал только с русскими - это была классика Uriah Heep. И вообще, по большому счету, в творчестве Кена Хэнсли было больше духа, простора, мелодизма и восхитительных многоголосий этой группы в духе 70-х, чем во всех последующих инкарнациях ее состава. Особенно хороши его сольные альбомы Running Blind (куда, только в российское издание, он включил бонус - "песню для России" I Won"t Change, то есть "Я не хочу меняться") и Gold Autumn Sunday. Конечно, Хэнсли много раз ездил петь в нашей стране, причем, добирался и до Хабаровска, и до Владивостока. А в октябре 2014-го стал одним из первых зарубежных артистов, выступавших в Крыму... В последний пока раз он пел у нас в 2018-м. Записал даже концертный альбом Live in Russia, который выпустил в 2019 году. Редкие кадры с Виктором Цоем показали в клипе "Любовь - это не шутка" И сейчас у Кена Хэнсли готовы премьеры. Вот что он написал на своей странице в социальных сетях: - Очень досадую, что не имею возможности сыграть вам сейчас, но зато теперь у вас есть сервис Spotify Russia, поэтому вы хотя бы можете продолжать соприкасаться с моей музыкой! У меня готовы к выходу два новых альбома - первый, My Book of Answers, будет выпущен лейблом Cherry Red Records 31 января 2021 года, а несколькими неделями заранее выйдет сингл и видеоклип Stand. Хэнсли уточнил, что издаст и книгу стихов для этого альбома. И пояснил, отчего они для него столь значимы: - Я написал эти песни на основе стихов замечательного русского друга и поэта! В этой книге представлены тексты каждой песни, от исходных стихотворений на русском языке и первого варианта перевода, до моей аннотированной версии и, наконец, окончательной версии, что прозвучала на альбоме… После чего добавил, что у него записан и еще один альбом - A Little Closer, который, по словам Хэнсли для него особенный. Ибо создания его он "ожидал всю свою жизнь…" Релиз состоится уже во второй половине 2021 года... С днем рождения Кен Хэнсли! Ждем ваших новых песен и гастролей! Кстати И еще штрих к портрету замечательного музыканта из Uriah Heep. Кен Хэнсли и его жена усыновили трехлетнего мальчика, которого пытались похитить в Испании цыгане…