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24.08.2020 18:30
Рубрика: Общество

Что в аптеке не лекарство

БАДам ужесточат требования к производству и продаже
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Биологически активным добавкам (БАД) запретят использовать названия лекарств. А травяным чаям определят перечень растений, обладающих психотропным или наркотическим действием, добавлять которые будет нельзя. Такие поправки готовятся в два технических регламента таможенного союза.
Производители БАДов нередко пытаются выдать свои препа- раты за лекарства, чем вводят потребителей в заблуждение. Фото: Сергей Михеев Производители БАДов нередко пытаются выдать свои препа- раты за лекарства, чем вводят потребителей в заблуждение. Фото: Сергей Михеев
Производители БАДов нередко пытаются выдать свои препа- раты за лекарства, чем вводят потребителей в заблуждение. Фото: Сергей Михеев

Для БАДов предусмотрены кардинальные изменения. Для них, в частности, будут определены границы адекватного уровня содержания биологически активных веществ. Витамины, микроэлементы и прочие необходимые вещества мы получаем не только из БАДов, но и из обычного питания. Однако отдельные производители БАДов выпускают препараты с суточным или даже многократно завышенным содержанием биологически активных веществ, поясняет руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталия Жилинская.

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Например, 75% населения испытывает дефицит витамина D. Он жирорастворимый, имеет свойство накапливаться в организме. "Но на рынке стали появляться БАДы, у которых содержание витамина D превышает в несколько раз верхний допустимый уровень микрограмм в сутки", - утверждает эксперт. А его передозировка может вызывать тошноту и рвоту, повышенное давление, приводить к потере аппетита, быстрой утомляемости.

Еще одно принципиальное изменение - требования к маркировке БАДов. Сейчас некоторые производители пытаются выдать их за лекарственные препараты - им дают названия, созвучные наименованиям лекарственных средств. Тем самым потребителя вводят в заблуждение, говорит Жилинская. Изменения в техрегламент такую возможность исключат. Кроме того, производитель БАДа будет обязан указывать на упаковке рядом с названием препарата, что он не является лекарственным средством, а также область применения, количество биологически активного вещества, рекомендации по использованию, противопоказания и при необходимости продолжительность применения.

Также для травяных чаев, напитков и настоек на травах, которые не регистрируются в качестве специализированной продукции, в техрегламенте будет определен перечень растений, запрещенных к использованию. Это растения, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества (например, корни и кора барбариса, канабис, плоды обыкновенной жимолости и многое другое). По информации Жилинской, в России уже были единичные случаи, когда в чаях обнаруживали подобные вещества. А поскольку в стране тренд на здоровый образ жизни и употребление натуральных травяных чаев укрепляется, проблема становится еще более актуальной.

Почти 80% всего объема БАДов на российском рынке приходится на отечественные препараты 

Помимо этого, небольшие изменения коснутся пищевой продукции для спортсменов. Появятся разделение для специализированной продукции диетического профилактического питания (витамины, минеральные комплексы, сухие белковые композиции). Также вводятся дополнительные требования по детской специализированной продукции. В конечном итоге изменения позволят повысить качество пищевой продукции, представленной на российском рынке, считает эксперт.

Проект решения Совета ЕЭК о внесении изменений в техрегламенты "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" опубликован на правовом портале ЕАЭС и будет вынесен на общественное обсуждение с 3 сентября.

Общество Здоровье

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