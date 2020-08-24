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24.08.2020 13:05
Рубрика: В мире

Бали останется закрытым для иностранцев до конца года

Текст: Юрий Когалов
Индонезийский остров Бали останется закрытым для посещения иностранными туристами до конца года. Как пишет Jakarta Post, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса планы по открытию острова в сентябре были пересмотрены.
Фото: Ирина Засыпкина/РИА Новости Фото: Ирина Засыпкина/РИА Новости
Фото: Ирина Засыпкина/РИА Новости

"Правительство по-прежнему запрещает своим гражданам выезжать за границу, по крайней мере, до конца 2020 года. В соответствии с этой политикой мы также не можем открыть двери для иностранных путешественников до конца года", - заявил губернатор Бали Вайан Костер. По его словам, стремление восстановить работу туристической отрасли не должно ставить под угрозу безопасность людей. "Многие страны мира вводят жесткие ограничения для своих граждан из-за пандемии COVID-19", - напомнил он.

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"Мы должны быть осторожны, мы не можем торопиться с открытием острова, мы должны быть хорошо подготовлены. Пытаясь восстановить туристическую отрасль, Бали не должен потерпеть неудачу, потому что это плохо скажется на имидже Индонезии в глазах мира", - заявил губернатор.

В связи с этим власти острова в ближайшее время сосредоточатся на привлечении местных путешественников. Это позволит постепенно восстановить экономику, которая на 80 процентов зависит от туризма. В связи с закрытием острова для иностранцев экономика провинции во втором квартале 2020 года сократилась на почти 11 процентов, несколько тысяч человек потеряли работу, десятки тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Пандемия коронавируса COVID-19

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