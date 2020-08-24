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Рубрика: Спорт

"Бавария" обыграла "ПСЖ" и завоевала Лигу чемпионов

Текст: Артур Нанян
Фото: Miguel A. Lopes/Pool via AP Фото: Miguel A. Lopes/Pool via AP
Фото: Miguel A. Lopes/Pool via AP

Мюнхенская "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов. В финальном матче немецкая команда обыграла французский "Пари Сен-Жермен" - 1:0.

Фото: EPA/Ina Fassbender
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Перед финалом почти все эксперты отдавали небольшое предпочтение "Баварии". В пользу немцев говорило много факторов. Самый главный - опыт участия в таких матчах. Достаточно сказать, что за последние десять лет мюнхенцы уже в четвертый раз добрались до решающей встречи Лиги чемпионов. В то же время "ПСЖ" впервые в истории добился этого результата.

В целом, матч в Лиссабоне прошел в равной борьбе. У французов было несколько отличных возможностей для взятия ворот. Но Неймару и Килиану Мбаппе не хватало везения. А в некоторых моментах лидеры "ПСЖ" сами умудрялись промахиваться из выгодных позиций. Как, к примеру, Мбаппе, который в середине первого тайма с нескольких метров пробил в руки Мануэлю Нойеру.

Возникало ощущение, что "Бавария" просто ждет, когда у соперника кончатся силы. Нет, парижане не устали, но мюнхенская команда дождалась своего шанса: на 59-й минуте с передачи Йозуа Киммиха отличился воспитанник "ПСЖ" Кингсли Коман. В оставшееся время французы постарались оказать давление на ворота Нойера. Хороший шанс снова возник у Мбаппе, но чемпион мира-2018 в этот вечер откровенно разочаровал.

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов, сравнявшись по данному показателю с английским "Ливерпулем". Впереди только "Милан" (семь титулов) и "Реал" (13).

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