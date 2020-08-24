Беларусь: тревожные дни

Президент Литвы Гитанас Науседа стал в "живую цепь", сформированную для поддержки протестующих в Беларуси. Однако власти Литвы продолжают лицемерно утверждать, что не вмешиваются в дела соседнего государства. Фото: Gettyimages

Евросоюз будет работать с Лукашенко

Несмотря на то что Евросоюз не признает итоги выборов главы государства в Беларуси, он все же будет работать с президентом Александром Лукашенко, поскольку тот контролирует власть в стране. Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, "нравится нам это или нет, мы должны продолжать вести с ними дела".

Минск заявит протест

Военно-воздушные силы и ПВО Беларуси пресекли провокацию на границе с Литвой. Со стороны прибалтийского государства в сторону Беларуси был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. На его перехват вылетели вертолеты Ми-24, которые без применения оружия остановили полет воздушных шаров. Минск планирует направить литовской стороне ноту протеста в связи с этим инцидентом. Соответствующие материалы уже переданы белорусскому министерству иностранных дел.

Задержаны два члена президиума Координационного совета

В понедельник ОМОН задержал двух членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Им предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга на Минском тракторном заводе. Поскольку уголовное дело не возбуждалось, задержанным грозит лишь штраф. Стоит отметить, что после того, как Координационный совет был создан, генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что его деятельность незаконна и направлена на захват власти.

Протесты мешают борьбе с пандемией коронавируса

Уличные акции протеста в Беларуси мешают борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, назначая Дмитрия Пиневича исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения. По словам Лукашенко, в республике пока еще не зафиксирована вторая волна COVID-19, как в Европе, но нет и спада заболевания, что происходило до того, как на улицы вышли протестующие. Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси низкий уровень заболеваемости. "Мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте-апреле", - заявил он.

Глава Литвы попал в цепь

Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в акции солидарности с протестующими в Беларуси, несогласными с итогами президентских выборов. В воскресенье жители Литвы выстроились в 35-километровую цепочку от центра Вильнюса до КПП "Медининкай" на границе с Беларусью. В акции приняли участие около 50 тысяч человек, которые заранее записались на это мероприятие.