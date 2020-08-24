Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси пресекли накануне вечером попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы. Об этом сообщает минобороны республики.

Как проинформировали в военном ведомстве, с территории сопредельного государства был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Дежурные силы ВВС и войск ПВО пресекли эту провокацию. На перехват зонда вылетели вертолеты Ми-24, которые без применения оружия остановили полет воздушных шаров.

Минск планирует направить литовской стороне ноту протеста в связи с этим инцидентом. Соответствующие материалы уже подготовлены минобороны и переданы министерству иностранных дел.