ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) могла оказаться системой хитрых платежей - мошенники нашли способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием СБП. Это было выяснено специалистами ЦБ РФ, и на минувшей неделе в коммерческие банки был разослан бюллетень с описанием новой схемы мошенничества.

Как сообщил "Коммерсант", был получен доступ к клиентским счетам одной из кредитных организаций, поскольку при установке в мобильном банке этой организации системы переводов по СБП "была оставлена уязвимость, связанная с открытым API-интерфейсом". И через эту уязвимость мошенники получили данные счетов клиентов. Далее они запустили мобильное приложение в режиме отладки и, авторизовавшись как реальный клиент, отправили запрос на перевод средств в другой банк. Но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указали номер счета другого клиента этого банка. А Система быстрых платежей выполнила команду на перевод средств без дополнительной проверки.

Как утверждают участники рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП. В Банке России подтвердили факт инцидента. Названия банка в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что сама СБП надежно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения (ПО) системы. Но, как отметил источник в банке, "уязвимость" оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно. Зато о ней мог знать кто-то хорошо знакомый с архитектурой мобильного банка этой кредитной организации. То есть либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал.

Обычно подобные бреши обнаруживаются после обращений клиентов и расследования инцидентов. Причем в любом банке есть многоуровневые системы тестирования с высокими выплатами для обнаружившего любой риск безопасности. После чего банковская система принимает необходимые меры для ликвидации выявленной "бреши".