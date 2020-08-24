Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа

"КиноПоиск" ранее в августе выложил коллекцию Хаяо Миядзаки, о чем писала "РГ". На этой неделе, с 30 августа в ней станут доступны оскаровские номинанты "Сказание о принцессе Кагуя" и "Воспоминания о Марни", а также "Царство грез и безумия", в котором Миядзаки рассказывает о работе над фильмом "Ветер крепчает". Также все вещатели на этой неделе откликаются на День российского кино. Еще - представляют премьеры сериалов, таких, как "В созвездии Стрельца", "Налет" (новые серии), "Лихач"... Одна из главных премьер недели - многосерийная версия фильма Андрея Смирнова "Жила-была одна баба". А к первому сентября выходит сериал про учительниц с Марией Шалаевой в главной роли. Об этих и других проектах читайте подробнее.

День российского кино

В эфире телеканала "Россия К" - специальная программа, посвященная Дню российского кино, который отмечается 27 августа, и юбилеям выдающихся отечественных режиссеров - Георгия Данелии и Петра Тодоровского. Также канал покажет документальный сериал "Запечатленное время". "Советскому кино - 20 лет" (27 августа, 18:20; повтор в 2:25). Фильм, снятый в 1940 году, представляет собой подведение итогов первой двадцатилетки советского кино. Сегодня он интересен прежде всего фрагментами из несохранившихся немых фильмов и участием главных действующих лиц кинематографа того времени: от актеров и режиссеров до киноинженеров и изобретателей оригинальной советской кинотехники. Эксперт - Николай Майоров, кинорежиссер, член научно-технического совета Российского государственного архива кинофотодокументов. Ведущий - Виктор Баталин, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Программа "Кинескоп" с Петром Шепотинником. "Особый взгляд" (27 августа, 23.15) предлагает ближе познакомиться с некоторыми из современных российских кинооператоров. Это Олег Лукичёв, Михаил Кричман, Александр Симонов и Алишер Хамидходжаев.

25 августа - 90 лет со дня рождения Георгия Данелии, грузинского и российского кинорежиссера и сценариста. К этой дате в эфире документальный фильм "Кин-дза-дза!". Проверка планетами" в рубрике "Кино о кино" (25 августа, 18:50). Программа "Острова" в эфире 25 августа, 20:55. В ней - речь о фильмах "Мимино", "Осенний марафон", "Афоня". Также канал покажет драму Данелии "Путь к причалу" (25 августа, 21:40; повтор 26 августа в 8:35) по одноименной повести Виктора Конецкого.

26 августа - 95 лет со дня рождения Петра Тодоровского, российского кинорежиссера, оператора, сценариста. В программе "Линия жизни" (26 августа, 20:55) он делится воспоминаниями о войне, расскажет о своей работе над фильмами "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", "Военно-полевой роман", "Любимая женщина механика Гаврилова", исполняет вместе с Гариком Сукачевым и группой "Неприкасаемые" песни из фильмов, музыку к которым сочинил сам. Мелодрама Петра Тодоровского "По главной улице с оркестром" в эфире 26 августа, 21:45; повтор 27 августа в 8:30.

"Россия К", 26 августа, 20:55, 21:45

История "советского Пеле"

Премьера многосерийного фильма "В созвездии Стрельца" - на Первом канале. Это масштабный биографический проект о "русском Пеле" Эдуарде Стрельцове. В основу сценария Ильи Цофина ("Ёлки 1914", "Красотка", "Лучшее лето нашей жизни") легли драматические события из жизни великого нападающего, в судьбе которого были и стремительный взлет, и ложное обвинение в изнасиловании, и тюремный срок, и непростое возвращение в спорт.

Действие картины охватывает 1955-1964 годы. В 16 лет Эдуард начал играть в московском "Торпедо", а уже в 17 вышел на поле в составе сборной СССР... Стрельцова сыграл выпускник Школы-студии МХАТ, актер МХТ им. Чехова Дмитрий Власкин ("Физрук"), который прошел серьезнейшую подготовку, чтобы достоверно выглядеть на футбольном поле. Его дублером в особо сложных сценах стал профессиональный белорусский футболист Владимир Маковский, а постановкой футбольных сцен в картине занимался бывший тренер "Динамо-Брест" Владимир Курнев.

Премьера документального фильма "Эдуард Стрельцов. Расплата" - на канале 29 августа в 10:15. Создатели фильма проведут собственное расследование событий мая 1958 года. Покажут материалы уголовного дела и уникальное интервью человека, арестовавшего Стрельцова. Почему судьба футболиста решалась в Кремле? Зачем его посадил Хрущев и почему выпустил Брежнев? Правда ли, что молодой талант стал разменной фигурой в политической игре? И в чем был ее смысл?

Первый канал, 24-27 августа, 21.30; 29 августа в 10:15

Тяжелая женская доля

Дарья Екамасова сыграла главную роль в многосерийном фильме Андрея Смирнова "Жила-была одна баба". В картине также снимались Владислав Абашин, Максим Аверин, Алексей Серебряков, Роман Мадянов, Евдокия Германова, Агриппина Стеклова, Нина Русланова, Всеволод Шиловский, Юрий Шевчук и другие. Пятисерийная телеверсия одноименного телефильма (2011 года), была создана в 2015 году и с тех пор хранилась в "запасниках" канала. В 2011 году полный метр "Жила-была одна баба" был назван лучшим фильмом года на премии "Ника".

Картина рассказывает о драматической судьбе тамбовской крестьянки во времена революции и гражданской войны. Через призму ее жизни показана судьба российской деревни, втянутой в крестьянское восстание под предводительством Александра Антонова, которое вспыхнуло в Тамбовской губернии и вошло в историю как "антоновщина", а также судьба всей страны и кровавые страницы ее истории. Главная героиня по очереди теряет четырех мужей. В этой работе Андрей Смирнов осуществляет замысел почти двадцатилетней давности и возвращается к режиссуре впервые после тридцатилетнего перерыва.

Первый канал, 24 августа в 23.30, 25 -27 августа в 23:35

Каплан бежит с Павросом

Новые серии многосерийного фильма "Налет", главные роли в котором сыграли Владимир Машков, Александр Паль, Денис Шведов, Павел Чинарев, Лукерья Ильяшенко - на Первом канале. В борьбе за восстановление профессиональной репутации покончившего с собой майора Рыжова отдел Олега Каплана терпит фиаско, с драматическими последствиями для всей четверки: Каплан ждет суда в СИЗО, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский отстранены от службы в полиции.

В это время насилие вновь захлестывает улицы Калининграда: вооруженный отряд совершает налет на конвой соучредителя янтарного завода Рудольфа Штамма. Полиции удается задержать лишь одного участника нападения, добровольно сдавшегося ради сокрытия остальных, Анатолия Павроса. В ходе следствия выясняется, что Паврос числится умершим, обвиняется в измене Родине, срыве военной операции и убийстве сослуживцев. Разговорить бывшего военного не удается, остается одно - организовать побег и позволить ему самому привести полицию к сообщникам. По приказу майора Зацепина, чтобы не упустить преступника на свободе, вместе с Анатолием Павросом должен бежать Олег Каплан. Выясняется, что Павроса ждут не только его соратники, но и жена - Агата…

Первый канал, 30 августа, 22.00

Лихач Сотников

Новый детектив "Лихач" - премьера канала НТВ. Сергей Сотников - заместитель начальника уголовного розыска города Сочи: упрямый, справедливый и уверенный в себе. За любовь к быстрой и экстремальной езде получил прозвище Лихач. За годы службы он сумел восстановить контроль над преступностью в курортном городе и давно мог бы стать начальником полиции, но работа в кабинете - не для него. В городе происходит много преступлений: это и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но Сочи может спать спокойно: никто не уйдет от ответственности, Лихач им не позволит. В ролях - Никита Панфилов, Мария Сандлер, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова, Артур Мкртчян, Иван Васильев, Кирилл Полухин и другие.

НТВ, 24-28 августа, 21.15

Художник и мультфильмы

30 августа исполняется 100 лет режиссеру-мультипликатору и художнику, народному художнику РФ Леониду Шварцману. Он художник-постановщик нескольких десятков мультфильмов, среди которых "Дядя Степа - милиционер", "Пес и кот", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и многие другие. "Золотая антилопа" гремела на международных кинофестивалях, "Снежная королева" собирала призы в Венеции и Каннах. Национальным героем в Японии стал Чебурашка: там его ласково называют Чеби и даже сняли продолжение мультфильма.

На "Союзмультфильм" Леонид Аронович попал еще будучи студентом и проработал там почти 60 лет. Коллеги говорили, что он способен вдохнуть душу даже в варежку: из шерстяной рукавички у Шварцмана получается трогательный щенок... К юбилею Леонида Шварцмана на "России К" классика отечественной мультипликации: мультфильмы "Золотая антилопа", "Котенок по имени Гав" (5 выпусков) (29 августа, 7:00); "Сказка про чужие краски", "Приключения Хомы", "Варежка" (30 августа, 6:30).

"Россия К", 29 августа, 07:00; 30 августа, 06:30

Лолита: юбилей среди полей

Телеканал НТВ представляет телевизионную версию живого концерта одной из самых ярких представительниц российской эстрады, певицы Лолиты: "Судьба@Лолита". Обычно звезды отмечают свой юбилей на сцене какой-нибудь крупной концертной площадки, собирают друзей и коллег, но Лолита решила пойти иным путем: она организовала концерт в поле, без зрителей, и вышла на сцену не в красивых платьях и туфлях, а в кроссовках, джинсах и белой майке с цифрой "55" на спине. На фоне русских пейзажей Лолита исполняет такие известные композиции, как "На Титанике", "Правде в глаза", "Таксисты", "Раневская", "Судьба" и многие другие.

НТВ, 29 августа, 23.30

Если сравнивать Stand Up и футбол...

30 августа в эфир канала возвращается яркое шоу. Еще больше юмора и еще больше комиков и... новые ведущие. Если сравнивать Stand Up и футбол, то комиков условно можно поделить на три дивизиона. В третьем - новички, прокачавшие десятки стендап-клубов и фестивалей, но ни разу не выступавшие на многомиллионную аудиторию телеканала. Их имена называть рано, пока они никому неизвестны. Второй дивизион - закрепившиеся в "основе" КМС по юмору: Сергей Детков, Роман Косицын, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Виктория Складчикова, Дмитрий Гаврилов, Гурам Амарян и другие. Уже который год они уверенно выступают на сцене проекта, в популярных YouTube-шоу, имеют ярко выраженный почерк и беспроигрышные темы для своих монологов. А первый дивизион - легенды стендапа. Из комиков первого дивизиона в новом сезоне выйдут на сцену: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Руслан Белый, Слава Комиссаренко, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов и Алексей Щербаков. Именно комикам первого дивизиона доверят провести по одному выпуску нового сезона.

ТНТ, 30 августа, 22:00

Учительница сильная моя

Накануне Дня знаний канал "Пятница" покажет блокбастер "Училки в законе" с Марией Шалаевой в главной роли. Звезда фильмов Анны Меликян сыграет учительницу средней школы, бросившую вызов бандитам. Четырехсерийный фильм "Училки в законе" - постироничный блокбастер о том, как четыре простых учительницы из Благовещенска - химичка, русичка, математичка и англичанка - пускаются во все тяжкие и бросают вызов своим ученикам, местным коллекторам и китайской наркомафии. По сюжету фильма в городе Благовещенске на границе с Китаем всем заправляют бандиты, китайская мафия и прикормленные милиция и таможня. Учителя средней школы пытаются выживать в этом мире и еще хоть чему-то научить детей. Закон и справедливость для этих людей - всего лишь название криминальной хроники, выходящей на местном телевидении. Но все меняется, когда в школе появляется, новенькая учительница Катерина с таинственным прошлым... В фильме также снимались Антонина Комиссарова, Анна Гуляренко, Марина Дианова, Галина Сазонова и другие.

"Пятница!", 26 августа, 21:30

Тренинг или секта?

Документальный сериал "Клятва", разоблачающий деятельность сетевой компании "Нексиам" (NXIVM) - на сервисе "Амедиатека". "Нексиам" предлагал женщинам тренинги личностного роста и семинары по профессиональному развитию, однако на деле клиентки попадали в дикие условия секс-рабства и адского труда. Компания оказалась чем-то средним между финансовой пирамидой и сектой. Оскаровские номинанты Карим Амер и Джехен Нужейм ("Площадь", "Рами") детально покажут нашумевшее в США расследование вокруг NXIVM, которое многое может сказать о состоянии американского общества.

"Амедиатека", с 24 августа

С места - в карьеру

Первый сезон сериала "Я ненавижу Сьюзи" - также на "Амедиатеке". Звезда "Тайного дневника девушки по вызову" Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в этом новом комедийном проекте. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают, и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие девушку фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак. Пайпер не только сыграла в сериале главную роль, но и выступила в качестве сценаристки.

"Амедиатека", с 28 августа