Дети исчезнувших без следа алиментщиков получат пособие из казны

Новая тенденция: суды начали активно признавать безвестно отсутствующими беглых алиментщиков, от которых слишком долго ничего не слышно. Признание папы де-юре пропащим человеком позволяет оформить пенсию на ребенка.

Если в течение года алиментщик не появляется дома и не подает никаких вестей, его могут признать пропавшим. Фото: feverpitched / istock

Например, в Санкт-Петербурге в конце весны были признаны безвестно отсутствующими двое отцов. В первом случае был признан пропавшим житель Северной столицы 1985 года рождения.

"Исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу девочки 2013 года рождения было возбуждено в Красносельском районном отделе УФССП России по Санкт-Петербургу, - рассказывают в службе судебных приставов. - Мужчина не исполнял судебный приказ, накопив задолженность в размере почти 600 тысяч рублей. Так как гражданин скрывался от судебных приставов, в отношении него было заведено разыскное дело. По истечении года его местонахождение установить не удалось". Тогда бывшая жена подала в суд с требованием признать мужчину безвестно отсутствующим. Суд с этим согласился.

"Также были удовлетворены исковые требования жительницы Санкт-Петербурга, не получающей средства на содержание сына 2008 года рождения, - рассказывают в ведомстве. - Разыскное дело в отношении мужчины 1981 года рождения было заведено в Калининском районном отделе УФССП России по Санкт-Петербургу, однако его местонахождение не было установлено". Всего в Северной столице статус безвестно отсутствующих по решению суда получили 74 человека. На рассмотрении в судах Санкт-Петербурга находятся еще 63 заявления о признании должников безвестно отсутствующими. А руководитель управления ФССП России по Вологодской области Ирина Салмина сообщила недавно в СМИ, что в регионе судами рассматривается 13 заявлений о признании должников безвестно отсутствующими.

Напомним, два года назад был принят закон, позволивший судам принимать такие решения на основании материалов, предоставленных судебными приставами. Правда, непосредственно иск подают не приставы, а взыскатели - родные беглого алиментщика, которые должны получить от него деньги.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году безвестно отсутствующими или умершими были признаны 4,8 тысячи человек. Естественно, далеко не все из них были потерянными отцами. Но число алиментщиков среди тех, кто записан в пропавшие, растет по всей стране.

"Напомним, признание должника безвестно отсутствующим дает право взыскателям, к которым относятся как родители, так и опекуны ребенка, получать социальную пенсию по потере кормильца, размер которой рассчитывается индивидуально в каждом случае, - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. - Это гарантия финансовой помощи детям, не получающим алименты от родителей, уклоняющихся от решения суда и скрывающихся от судебных приставов".

Конечно, безвестно отсутствующими людей признавали и раньше. Но до того была проблема: суды отказывались принимать иски от женщин, потерявших надежду увидеть хоть когда-то своих бывших мужей. Проблема была чисто формальной: от заявительниц требовали справки из полиции, что проводился розыск и не дал результатов. Однако прийти в полицию и попросить найти бывшего мужа, так как он должен деньги, невозможно: полиция не объявляет в розыск должников, этим занимаются судебные приставы. Пробел был исправлен, теперь суды принимают документы и от приставов.

При этом самого факта, что человек просто не отвечает на звонки, недостаточно для принятия такого решения. Процедура гарантирует защиту прав и должника. Материалы от приставов должны подтверждать, что гражданина искали, приняли все меры, но найти его не удалось.

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, тогда приставы официально информируют взыскателей - тех, кто должен получать алименты, о безрезультатности розыска. При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Тогда бывшая жена вправе подать заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами. Иными словами, в исчезнувшие запишут лишь тех, кто действительно пропал из поля зрения семьи и информационных сетей.

Например, в Иркутской области в прошлом году было подано 69 заявлений о признании алиментщиков безвестно отсутствующими. Удовлетворен же только 41 иск. То есть в 59 процентах случаев суды сказали: "Да, человека нигде нет". В остальных прозвучало: "Ищите дальше". Кстати, по данным Федеральной службы судебных приставов на 1 июля, по всей странеалиментщиков в розыске находилось 49,4 тысячи.

Признание должника безвестно отсутствующим влечет правовые последствия. Его имущество передается судом лицу, назначенному органом опеки

Закон наделил приставов достаточно широкими полномочиями для розыска должника. Приставы вправе как разыскивать должников самостоятельно, так и при содействии полиции с использованием централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых органами внутренних дел. Приставы могут проводить проверку по учету лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Но если должник пропал с концами или исключительно хорошо прячется, отрицательный результат поиска тоже приносит пользу: у судов появляются официальные доказательства, что человека исчез.

Кстати, на практике были ситуации, когда угроза оказаться в списках де юре "пропавших без вести" заставляла алиментщиков объявиться и начать платить. Информация о том, что вот-вот начнется такой процесс, доходила до них через длинные цепочки знакомых-знакомых. Потому что статус "пропащего человека" мог причинить немало проблем даже в их подпольной жизни.

Досье "РГ"

Признание должника безвестно отсутствующим влечет серьезные правовые последствия. Его имущество, требующее постоянного управления, передается по решению суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства, и действует на основании договора о доверительном управлении, заключенного с этим органом. Из этого имущества выдается содержание гражданам, находящимся на иждивении безвестно отсутствующего, и погашается задолженность по другим его обязательствам. Прекращается договор поручения, участником которого был безвестно отсутствующий. Прекращается действие доверенности, выданной им или ему. Супруга лица, признанного безвестно отсутствующим, вправе расторгнуть с ним брак в упрощенном порядке.