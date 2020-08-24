Диллиан Уайт жаждет скорого реванша

Новости

Овечкин украсил обложку игры NHL 2021 21:10
Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой 21:01
В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID 20:17
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 20:01
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 20:59
Рубрика: Спорт

Поветкин в повторе

Диллиан Уайт жаждет скорого реванша
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Не прошло и двух дней с того, как российский тяжеловес Александр Поветкин одержал победу нокаутом над британцем Диллианом Уайтом и стал временным чемпионом WBC, как проигравшая сторона во всю трубит об организации матча-реванша.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что Уайт вновь бросит перчатку Александру и сделает это как можно быстрее:

Фото: РИА Новости
Поветкин поделился впечатлениями от победы над Уайтом

- Как вы знаете, у нас в контракте на бой был пункт о матче-реванше. И это было первое, что сказал Диллиан, когда пришел в себя: "Дай мне матч-реванш, мне очень нужен этот матч-реванш". Я понимаю, что для него нокуат был серьезным ударом, в том числе и по репутации. Но сейчас Диллиану необходим небольшой отдых. Пусть он придет в себя, наберется сил, а мы сделаем все возможное, чтобы новый бой между ними состоялся уже в этом году.

Отметим, что и глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, с которой у Александра Поветкина подписан контракт, настроен на новый раунд противостояния. В интервью РБК господин Рябинский сообщил, что гонорар за предстоящий поединок у Александра может составить сумму больше одного миллиона долларов.

При этом российский промоутер намерен серьезно пообщаться с Поветкиным:

- Конечно, я доволен результатом, тем, что Саша победил Уайта. Но к бою есть вопросы, которые хотел бы обсудить со спортсменом лично. Речь не только о двух нокдаунах. Пропускать такое количество джебов - безобразие, оказаться дважды на канвасе - безобразие. С этим надо очень серьезно поработать и понять, почему такое произошло.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Александр Поветкин

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным