Диллиан Уайт жаждет скорого реванша

Не прошло и двух дней с того, как российский тяжеловес Александр Поветкин одержал победу нокаутом над британцем Диллианом Уайтом и стал временным чемпионом WBC, как проигравшая сторона во всю трубит об организации матча-реванша.

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что Уайт вновь бросит перчатку Александру и сделает это как можно быстрее:

- Как вы знаете, у нас в контракте на бой был пункт о матче-реванше. И это было первое, что сказал Диллиан, когда пришел в себя: "Дай мне матч-реванш, мне очень нужен этот матч-реванш". Я понимаю, что для него нокуат был серьезным ударом, в том числе и по репутации. Но сейчас Диллиану необходим небольшой отдых. Пусть он придет в себя, наберется сил, а мы сделаем все возможное, чтобы новый бой между ними состоялся уже в этом году.

Отметим, что и глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, с которой у Александра Поветкина подписан контракт, настроен на новый раунд противостояния. В интервью РБК господин Рябинский сообщил, что гонорар за предстоящий поединок у Александра может составить сумму больше одного миллиона долларов.

При этом российский промоутер намерен серьезно пообщаться с Поветкиным:

- Конечно, я доволен результатом, тем, что Саша победил Уайта. Но к бою есть вопросы, которые хотел бы обсудить со спортсменом лично. Речь не только о двух нокдаунах. Пропускать такое количество джебов - безобразие, оказаться дважды на канвасе - безобразие. С этим надо очень серьезно поработать и понять, почему такое произошло.