Для российских космонавтов разработают альтернативный скафандр

Для членов нового российского космического корабля "Орел" будет создан альтернативный скафандр. В его разработке примут участие специалисты подразделения Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Как рассказал РИА Новости директор университетского Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика", промышленный дизайнер Владимир Пирожков, летный скафандр непосредственно разработают на научно-производственном предприятии "Звезда". В прошлом году был представлен его прототип.

- В альтернативной версии мы постараемся принять активное участие, - уточнил дизайнер.

Скафандр изготовит российское предприятие. По мнению Владимира Пирожкова, такие стратегические изделия нельзя приобретать у иностранных разработчиков.