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Джон Карпентер займется новым "Нечто"

Новости
    24.08.2020, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

72-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и музыкант Джон Карпентер не исключил, что может принять участие в разработке нового "Нечто".

Очередной ремейк будет основан на считавшейся утерянной повести Джона Кэмбелла "Ледяной ад" (Frozen Hell), значительно расширенной версии рассказа автора "Кто идёт?", лежащего в основе фильма 1951 года и его ремейка, поставленного Карпентером в 1982-м.

В 2011-м вышел провалившийся в прокате сиквел ремейка - с Мэри Элизабет Уинстэд вместо Курта Рассела. При этом сиквел ремейка, если объективно, больше все-таки смахивал на его ремейк.

А теперь вот на повесточке вновь ремейк ремейка ремейка, в котором создатели пообещали смиксовать самое лучшее из оригинального рассказа, его расширенного варианта, первой экранизации и ее, собственно, ремейка (да, мы понимаем, как все это звучит).

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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О том, что Карпентер может приложиться к данному монстру Франкенштейна, стало известно из беседы с режиссером на фестивале Fantasia International Film Festival - видео размещено на YouTube. C расплывчатой формулировкой "да, может быть, когда-нибудь".

При этом Карпентер отказался отвечать на вопрос, как именно позиционируется картина - как приквел, сиквел или ремейк (извините).

С остальными подробностями тоже негусто. И даты не обозначены.

Последней на сегодня полнометражной режиссерской работой Карпентера значится вышедший десять лет назад и встреченный без огонька хоррор с Эмбер Херд "Палата".

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