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24.08.2020 16:45
Рубрика: Общество

Эксперт назвала пять продуктов, которые по ошибке считают полезными

Текст: Майя Бирюкова
Маркетинговые уловки заставляют людей покупать продукты, которые якобы считаются полезными. На самом деле, они представляют собой как минимум пустые калории и ничего кроме вреда здоровью и фигуре не приносят.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первым в списке идет протеиновый батончик. Люди воспринимают этот продукт как здоровый перекус и почти лекарство. Эксперт по питанию Зинаида Медведева рассказала kp.ru, что внимательное изучение состава батончиков принесет немало разочарования адептам здорового образа жизни.

Фото: iStock
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Основной процент содержимого здесь - это хлопья высокой степени переработки с большим процентом сахара и его заменителей. После употребления такого батончика быстро повышается уровень инсулина, что расшатывает метаболизм. Человек почувствует быстрый прилив энергии, но точно также быстро потеряет ее. Как следствие - усталость и чувство голода.

На втором месте в списке идет витаминная вода. Однако кроме полезных добавок в таком напитке часто содержится глюкоза и фруктоза, причем по количеству углеводов "полезная" вода может быть сопоставима с какой-нибудь газировкой. Избыточное количество фруктозы может вызвать проблемы с кишечником. Лучшее решение - заменить "витаминную" воду на обычную.

Йогурты с наполнителями по ошибке считают полезными. Помимо кальция и бифидобактерий в них содержится сахар в большом количестве и сильно переработанное фруктовое пюре, а также ароматизаторы. Полезных свойств фруктов в подобном продукте не остается.

Красное мясо, причем не только переработанное, также не стоит считать полезным продуктом. Если про вред колбасы и сосисок догадываются многие, то запеченное или отварное мясо большинство людей склонны считать полезным.

По словам Зинаиды Медведевой, при употреблении приготовленного на высоких температурах красного мяса организм вырабатывает канцероген триметиламин-N-оксид. Совсем отказываться от него не стоит, но сократить его употребление до двух раз в месяц вполне разумно.

Замыкает список сливочное масло. Норма его употребления - 10 граммов в день. В этом случае оно полезно. Большее количество повысит холестерин, увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний. По возможности сливочное масло нужно заменять на растительное.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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