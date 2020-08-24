Электричество начало возвращаться в дома сирийцев

Электричество возвращается в обесточенные в результате взрыва на газопроводе провинции Сирии. "Электроснабжение постепенно восстанавливается", - рассказал в эфире государственного телевидения профильный министр Зухейр Харбутли.

Информацию подтвердили и в министерстве нефти. В ведомстве отметили, что электричество уже вернулось в дома и социальные объекты, расположенные в центре Дамаска. Технические специалисты с первых минут после взрыва начали устранять последствия аварии. В течение ближайших часов ситуация "вернется к норме", сообщает РИА Новости.

Напомним, взрыв прогремел рано утром в понедельник. Был поврежден газопровод на юге Сирии. Власти не исключили, что это мог быть теракт.