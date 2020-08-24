Эндокринолог назвала простой способ снизить угрозу инсульта и рака

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор Зухра Павлова объяснила, что достаточно непродолжительные физические нагрузки способны снизить риск развития нескольких опасных состояний, в частности, онкологии, инсульта и инфаркта. Речь о езде на велосипеде, которую рекомендуется практиковать три раза в неделю в течение 30 минут. Врач ссылается на результаты исследования, в котором приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет - у добровольцев был за плечами перенесенный инфаркт миокарда.

После ряда обследований врачи порекомендовали мужчинам в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде - с нагрузкой, обеспечивающей 75% от максимальной частоты сердечных сокращений. "В результате эксперимента у мужчин на 23% увеличился уровень хорошего холестерина, липидный или холестериновый профиль сильно улучшился", - отметила врач.

Кроме того, что особенно удивило специалистов, занятия помогли значительно снизить уровень гормона эстрадиола - с 50.1 до 27.8. То есть с абсолютно повышенного значения до полной нормы, уточнила эндокринолог.

А эстрадиол выше 40 пг/мл связан с повышенным риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф.

"Как вы видите, достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта", - отметила врач.