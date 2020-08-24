Ежегодный фестиваль славянского искусства пройдет онлайн

Ежегодный межрегиональный творческий фестиваль "Русское поле" пройдет онлайн 29 августа. Подробностями его проведения поделился с журналистами руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Фестиваль "Русское поле" всегда вызывает большой интерес не только у москвичей, но и у туристов: многие приезжают специально, чтобы познакомиться со славянской культурой. Каждый год его гостями становятся порядка 200 тысяч человек. "Онлайн-формат мероприятия позволил расширить географию: пришло более 2000 заявок из 57 регионов России, пяти стран СНГ и Европы - рекорд по числу участников. Впервые присоединились Камчатский край, Сахалинская область, Адыгея, Дагестан, а также Австрия, Армения, Польша и Эстония", - рассказал Виталий Сучков. Он признался, что сомнения, проводить ли фестиваль онлайн, были: все-таки москвичи привыкли прогуливаться по фестивальным площадкам и знакомиться с культурой и традициями каждого региона. Но бывалые участники настояли, пообещав показать незабываемое зрелище с экранов.

Трансляция начнется в 11.30 на официальном сайте фестиваля (http://polerusskoe.ru/) и в группе "ВКонтакте" (https://vk.com/polerusskoe_ru). Со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель" ведущие будут делать прямые онлайн-включения регионов и стран. "Мы увидим концертные номера коллективов из местных Домов культуры, умельцы покажут себя из своих мастерских", - отметила руководитель оргкомитета фестиваля "Русское поле" Маргарита Железнова. По ее словам, зрители станут свидетелями нешуточного состязания, участники которого в течение дня будут бороться за главный приз - перо Жар-птицы в шести номинациях: "Лучший народный мастер", "Лучший туристический этно-маршрут", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучший хореографический коллектив" и "Лучший хоровой коллектив".

На участие в фестивале пришло более 2000 заявок из 57 регионов России

С 17.00 до 18.00 зрителей ждет мастер-класс по приготовлению редких блюд русской кухни от шеф-повара Александра Журкина. Заключительным событием праздника станет красочный гала-концерт с участием таких звезд, как Василий Лановой, Лариса Долина, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров, Алексей Петрухин и группа "Губерния", группа "ПятеRо". Во время гала-концерта состоится фиксация рекорда "Царь-поднос в стиле жостовской росписи", над которым работали более 20 художников.