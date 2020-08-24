Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год

Соучредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" - министерство просвещения РФ, "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования предложили перенести очный финал конкурса "Учитель года России - 2020" на I квартал 2021 года из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Учительская газета".

При этом региональный этап конкурса будет проводиться осенью 2020 в очном или в дистанционном формате в субъектах РФ. Аналогичное решение принято и по конкурсу "Воспитатель года России".

Конкурс "Учитель года России" - один из старейших и самых авторитетных для российского образования. Впервые он прошел по инициативе "Учительской газеты" в 1990 году. Победителем "Учителя года России" 2019 года стала Лариса Арачашвили из Волгоградской области.

Церемония награждения победителей традиционно проходит в День учителя на сцене Государственного Кремлевского дворца.