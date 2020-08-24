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24.08.2020 23:55
Рубрика: В мире

Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва

Грета Тунберг, известная шведская активистка-эколог, заявила о готовности вернуться за школьную парту после годичного перерыва. Об этом она написала в своем Twitter.

Фото: EPA-EFE/MICHAEL NAGLE
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"Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу", - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, что с 2018 года Гретастала известна после того, как провела несколько акций перед зданием парламента страны с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. В 2019 году журнал Time назвал ее "человеком года".

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