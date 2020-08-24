Интернаты Крыма проверят после данных об истощенном ребенке

Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка собираются проверить соблюдение прав сирот в детских домах Крыма после информации об истощенном мальчике в доме ребенка в Симферополе, сообщила сегодня пресс-служба детского омбудсмена.

- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после изучения информации об истощенном двухлетнем мальчике, появившейся в социальных сетях, направила в Крым специалистов аппарата с целью проверки соблюдения прав воспитанников детских домов-интернатов региона, - цитирует это сообщение агентство ТАСС.

Согласно намеченным планам из Москвы вместе с правозащитниками приедут и врачи детской городской больницы им. Башляевой. Они ознакомятся с ходом лечения воспитанников в детских домах-интернатах и с медицинской документацией.

- Мы приняли решение направить в детские дома и интернаты Крыма специалистов аппарата и врачей московской городской больницы, чтобы на месте во всем разобраться, посмотреть, насколько соблюдены права воспитанников домов-интернатов на лечение, реабилитацию, а также на образование, имущественные и другие права, - говорит Анна Кузнецова. - Кроме того, по согласованию с опекуном двухлетнего ребенка, бывшего воспитанника детдома-интерната, столичными медиками будет оценено его состояние здоровья и даны рекомендации по дальнейшему лечению.

Напомним, что 23 августа пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю сообщила, что следователи проверяют информацию о ненадлежащем уходе за детьми в доме ребенка, на который пожаловалась женщина, усыновившая одного из малышей. Минздрав Крыма опроверг сведения о жестоком обращении с детьми в доме ребенка Симферополя.