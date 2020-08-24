Искусственный интеллект победил летчика ВВС США в виртуальном бою

В пяти раундах виртуального воздушного боя F-16, управляемый искусственным интеллектом, без единого поражения победил настоящего летчика ВВС США. Это состязание стало кульминацией третьего этапа программы, призванной максимально автоматизировать бои в воздухе.

Напомним, программа была разработана Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA) и министерством обороны США. Серия испытательных мероприятий стартовала в ноябре 2019 года, пишет The Drive.

Первоначально в испытаниях участвовали F-15, затем разработчики переключились на F-16. Очевидно, что коренного перелома в использовании ИИ в авиации пока ждать не следует, но доверие к технологиям результаты исследований повысят, а база разработчиков расширится.

Предполагается, что различные возможности ИИ могут быть реализованы на небольших беспилотных аппаратах с винтовыми и реактивными двигателями. Затем системы могут быть расширены на более крупные самолеты. Таким образом, пилот станет кем-то вроде "боевого менеджера", пояснил один из руководителей программы полковник Дэн Яворсек, а ИИ позволит летчику быстрее справляться с маневрами и ускорит процесс принятия решений в динамичной среде воздушного боя.

- Примечательно, что алгоритмы смогли конкурировать с настоящим пилотом ВВС и остаться непобежденными. Но неизвестно, отражает ли этот эксперимент результаты будущих летных испытаний, - пишет автор портала Джозеф Тревитик.