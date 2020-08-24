Указ губернатора Ивановской области от 21 августа 2020 года № 122-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложениями Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 21.08.2020, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 1 дополнить словами ", с 24.08.2020 по 30.08.2020".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







