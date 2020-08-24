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24.08.2020 20:22
Рубрика: Общество

Под присмотром робота

К 2030 году большинство хирургических операций будут выполняться с помощью искусственного интеллекта
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Шесть стандартов искусственного интеллекта (ИИ) разработают для клинической медицины, два из них будут готовы уже к концу года, сообщили в Минздраве. А к 2030 году должны быть полностью созданы все условия для использования роботизированных технологий в здравоохранении.
С помощью искусственного интеллекта можно составлять трехмерные модели изображений, которые врач увидит у себя на экране. Фото: Олеся Курпяева/РГ С помощью искусственного интеллекта можно составлять трехмерные модели изображений, которые врач увидит у себя на экране. Фото: Олеся Курпяева/РГ
С помощью искусственного интеллекта можно составлять трехмерные модели изображений, которые врач увидит у себя на экране. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Планируется, что ИИ заменит человека в рутинных делах, например, при заполнении карты пациента. Также ИИ будет помогать в принятии врачебных решений при постановке диагноза или назначении лекарственной терапии пациентам. Он сможет помочь врачу подобрать правильное сочетание препаратов или расшифрует изображения УЗИ, КТ, МРТ, рентгенограмм, определит на них патологию. И, как бы это фантастически ни звучало, но выполнять операции будут роботы, а не люди.

Фото: iStock
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Как рассказал "РГ" эксперт Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев, эксперименты по выполнению хирургических операций уже проводятся. Их точность очень высокая, порой даже самый искусный и опытный врач не сможет достичь такого результата. "Будущее за роботизированными операциями", - подчеркнул он. Роботы уже ассистируют хирургам на операциях или выполняют их сами, но под руководством врача, который сидит рядом, смотрит в микроскоп и управляет роботом с помощью джостика.

"ИИ в здравоохранении используется пока не так часто, но, очевидно, что в дальнейшем его внедрение приведет к скачкообразному повышению эффективности превентивной медицины", -считает педиатр Центра детской гематологии им. Д. Рогачева Илья Жилкин. Он пояснил "РГ", что готовность врачей к внедрению технологий зависит, в первую очередь, от преимуществ, которые они дают. "Перестраиваться проще, когда виден положительный результат", - сказал он, отметив, что большинство медиков все-таки достаточно консервативны.

Искусственный интеллект применяют в здравоохранении пока не так часто, как можно было бы

Сейчас на 3D-принтере можно напечатать модель любого органа с конкретной опухолью и выполнить эту операцию в эксперименте на пластиковой 3D-модели. По словам детского хирурга-онколога Центра детской гематологии им. Д. Рогачева Дмитрия Алахадзе, на Западе такие модели используются в центрах, где обучают врачей.

Мнение

Возможно ли обеспечить приватность человека и эффективное развитие технологий одновременно, "РГ" рассказал Александр Гусев, член наблюдательного совета ассоциации разработчиков и пользователей ИИ для медицины "Национальная база медицинских знаний", член Экспертного совета минздрава по вопросам использования ИКТ в системе здравоохранения.

Приватность или развитие: можно решить это противоречие?

Александр Гусев: Да, если данные обезличить. Для искусственного разума они и не нужны. Роботу не надо предъявлять ни паспорт, ни полис. Для ИИ важен масштаб данных, так называемая big data. И компании смогут создавать продукты на основе технологий ИИ, и их результат будет максимально продуктивным, а значит, и качество медицинской помощи станет несравнимо выше.

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Фото: Сергей Михеев/РГ
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Вопрос этики и цифры и является сегодня одним из самых острых в развитии технологий на основе ИИ. Но посмотрим правде в глаза: полностью гарантировать сохранность тайны сегодня невозможно. 99% из нас сидят в соцсетях. У многих включена геолокация в телефонах. Практически все пользуются банковскими картами. По поведению в соцсети, по частоте посещения медицинских организаций, по тому, что мы покупаем, как часто ходим в рестораны, и даже по тому, сколько раз мы были женаты, технологические компании могут узнать о нашем здоровье куда больше, чем мы можем себе представить. Но никто ведь не предлагает запретить мобильники, карты или соцсети. То же самое и с обезличенными медданными. Чтобы учесть этические нюансы проблемы, нужно закрепить законодательно, чтобы обработка и доступ к таким данным были регламентированы и подконтрольны государству. Если же мы будем только сидеть и питаться своими страхами, у нас не будет ни новых проектов, ни роста экономики.

В Китае хотят знать о человеке всю его подноготную, в Великобритании - наоборот. Какая схема ближе нам?

Александр Гусев: У нас свой путь. В Китае используют личные данные, причем независимо от желания граждан. И у нас это, конечно, вызовет явное отторжение. Всем известен пресловутый индекс благонадежности китайца. Камеры сканируют каждый шаг: нахамил продавцу в магазине - индекс снижается, много покупаешь алкоголя - еще ниже. А вот если занимаешься спортом и ходишь в библиотеки - благонадежность в глазах государства становится выше. Но китайцы особо не задумываются о своей приватности, они считают систему в целом справедливой. Использование данных позволяет Китаю бурно развивать технологии. Медданные в Китае объединяются с информацией из соцсетей, географическим положением, экономическими и экологическими данными. Большие данные генерируются и обрабатываются с такой скоростью, которая позволяет оперативно использовать их для профилактики и лечения заболеваний.

Общество Здоровье Роботы: настоящее и будущее

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